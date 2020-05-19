Резников: Паспорта РФ террористов из ОРДЛО помогут Украине в международных судах

Украинская сторона воспринимает членов террористических организаций ЛНР и ДНР как приглашенных на переговоры в Минске со стороны России. Об этом заявил первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников, передает Новости Донбасса.
Он добавил, что российское гражданство террористов в Минске будет иметь существенное значение в международных судах по делу о Донбассе.
"Вы уже все в курсе о наличии у них гражданства РФ, что свидетельствует об эффективном контроле РФ на тех территориях. Это будет иметь существенное значение для международных судебных процессов. А с нашей стороны мы планируем приобщить настоящих представителей Донецкой и Луганской областей, которые сегодня живут на подконтрольной территории, имеют или не имеют статус внутренне перемещенных лиц, но точно могут считаться представителями ОРДЛО", - сказал Резников.
Отмечается, что представительница террористов, которая участвует в минских переговорах ТКГ как приглашенное лицо, Наталья Никонорова заявила, что имеет российский паспорт, "не стыдится и не скрывает" этого.
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