Резников: Паспорта РФ террористов из ОРДЛО помогут Украине в международных судах

Алексей Резников (Фото: пресс-служба президента)

Украинская сторона воспринимает членов террористических организаций ЛНР и ДНР как приглашенных на переговоры в Минске со стороны России. Об этом заявил первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников, передает Новости Донбасса.

Он добавил, что российское гражданство террористов в Минске будет иметь существенное значение в международных судах по делу о Донбассе.

"Вы уже все в курсе о наличии у них гражданства РФ, что свидетельствует об эффективном контроле РФ на тех территориях. Это будет иметь существенное значение для международных судебных процессов. А с нашей стороны мы планируем приобщить настоящих представителей Донецкой и Луганской областей, которые сегодня живут на подконтрольной территории, имеют или не имеют статус внутренне перемещенных лиц, но точно могут считаться представителями ОРДЛО", - сказал Резников.

Отмечается, что представительница террористов, которая участвует в минских переговорах ТКГ как приглашенное лицо, Наталья Никонорова заявила, что имеет российский паспорт, "не стыдится и не скрывает" этого.

15 мая Резников сообщил, что Россия "пригласила" на состоявшееся 14 мая заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе так называемых представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Владислава Дейнего и Наталью Никонорову, которые имеют гражданство РФ.

По словам Резникова, россияне в Минске пренебрежительно относятся к представителям ОРДЛО.

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