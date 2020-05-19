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Резников: Паспорта РФ террористов из ОРДЛО помогут Украине в международных судах

Резников: Паспорта РФ террористов из ОРДЛО помогут Украине в международных судах - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба президента)
19.05.2020, 00:09

Вице-премьер Алексей Резников считает, что российское гражданство террористов на оккупированных территориях поможет Украине в международных судах

Украинская сторона воспринимает членов террористических организаций ЛНР и ДНР как приглашенных на переговоры в Минске со стороны России. Об этом заявил первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников, передает Новости Донбасса.

Он добавил, что российское гражданство террористов в Минске будет иметь существенное значение в международных судах по делу о Донбассе.

"Вы уже все в курсе о наличии у них гражданства РФ, что свидетельствует об эффективном контроле РФ на тех территориях. Это будет иметь существенное значение для международных судебных процессов. А с нашей стороны мы планируем приобщить настоящих представителей Донецкой и Луганской областей, которые сегодня живут на подконтрольной территории, имеют или не имеют статус внутренне перемещенных лиц, но точно могут считаться представителями ОРДЛО", - сказал Резников.

Отмечается, что представительница террористов, которая участвует в минских переговорах ТКГ как приглашенное лицо, Наталья Никонорова заявила, что имеет российский паспорт, "не стыдится и не скрывает" этого.

  • 15 мая Резников сообщил, что Россия "пригласила" на состоявшееся 14 мая заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе так называемых представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Владислава Дейнего и Наталью Никонорову, которые имеют гражданство РФ.
  • По словам Резникова, россияне в Минске пренебрежительно относятся к представителям ОРДЛО.

Читайте также: Резников о том, как проходит отбор представителей ОРДЛО в минскую группу: видео

Наталия Медведева
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Алексей Резников ордло гражданство РФ Донбасс
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