"Заметили, нашли, наказали". Видео работы ВСУ в ответ на провокации боевиков

Передовые подразделения Вооруженных Сил Украины в Луганской области используют волонтерские дроны для корректировки огня по позициях гибридной армии РФ. Ролики выложил у себя в Facebook армейский волонтер Роман Доник.
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"Тот момент, когда российские наемники решили, что их не будет видно из-за "зеленки" и можно безнаказанно обстреливать наши позиции. Заметили, нашли и наказали. Естественно, только в ответ", - подчеркнул он.
По данным Українського мілітарного порталу, операция проведена в Словяносербском районе предположительно в мае.
Другой ролик с работой минометов по позициям противника подписан как "наглядное пособие по эффективности использования коптеров для корректировки".
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