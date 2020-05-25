"Заметили, нашли, наказали". Видео работы ВСУ в ответ на провокации боевиков

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Два новых видео с фронта

Передовые подразделения Вооруженных Сил Украины в Луганской области используют волонтерские дроны для корректировки огня по позициях гибридной армии РФ. Ролики выложил у себя в Facebook армейский волонтер Роман Доник.

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"Тот момент, когда российские наемники решили, что их не будет видно из-за "зеленки" и можно безнаказанно обстреливать наши позиции. Заметили, нашли и наказали. Естественно, только в ответ", - подчеркнул он.

По данным Українського мілітарного порталу, операция проведена в Словяносербском районе предположительно в мае.

Другой ролик с работой минометов по позициям противника подписан как "наглядное пособие по эффективности использования коптеров для корректировки".

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СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).

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Теги: обстрел, война, Донбасс, дрон, миномет, беспилотник, коптер
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