Военные минами вывели из строя авто снабжения боевиков – видео операции

На позициях гибридной российской армии в Донецкой области выведен из строя грузовой автомобиль снабжения: видео операции выложили в YouTube бойцы подразделения К-2 из 54-й отдельной мехбригады им. гетьмана Мазепы.

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Как говорится в описании к ролику, "любители русского мира снова начали очень часто обстреливать как передовые, так и тыловые позиции украинских военных: стало понятно, что у них появились боеприпасы, но кто и как их подвозит - неясно".

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"За дело взялись разведчики. Была установлена позиция и грузовой военный автомобиль "Урал", который осуществлял подвоз", - уточнили в К-2.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ( "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений ).

Прямого попадания не было, однако машину посекло осколками – "патроны и другое больше подвозить не будет", пишут в ВСУ.

5 мая 2020 года президент Зеленский повысил общий статус переговорной группы в Минске, включив туда нардепов и представителей Кабмина.

Зеленский включив туда редставитель РФ в минском процессе Грызлов пожаловался, что украинцы отказались от переговоров с боевиками.

7 мая 2020 года штаб ООС показал уникальные улики для суда в Гааге, как снайперы ФСБ РФ стреляют по украинским военным.

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