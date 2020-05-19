Военные минами вывели из строя авто снабжения боевиков – видео операции

На позициях гибридной российской армии в Донецкой области выведен из строя грузовой автомобиль снабжения: видео операции выложили в YouTube бойцы подразделения К-2 из 54-й отдельной мехбригады им. гетьмана Мазепы.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как говорится в описании к ролику, "любители русского мира снова начали очень часто обстреливать как передовые, так и тыловые позиции украинских военных: стало понятно, что у них появились боеприпасы, но кто и как их подвозит - неясно".
Смотрите видео: Коронавирус против иммунитета на примере войны РФ против Украины
"За дело взялись разведчики. Была установлена позиция и грузовой военный автомобиль "Урал", который осуществлял подвоз", - уточнили в К-2.
Прямого попадания не было, однако машину посекло осколками – "патроны и другое больше подвозить не будет", пишут в ВСУ.
LIGA.net седьмой год ведет хронику войны РФ против Украины: все основные новости здесь.
Смотрите видео: ВСУ "поздравили" подразделение оккупантов с юбилеем, перепахав их позиции