Коронавирус против иммунитета на примере войны России против Украины – видео

Как происходит бой коронавируса SARS-CoV-2 и иммунной системы, кто основные действующие лица противостояния со стороны человеческого организма и какие могут быть сценарии развития событий – об этом в образовательном видео рассказал торакальный хирург Александр Линчевский. Короткое видео с экс-замглавы Минздрава в 2016—2019 годах опубликован в YouTube-канале Arc UA.
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"Каждый может приблизить победу над вирусом. Только совсем не путем "усиления иммунитета", принятием чудо-таблеток, применением народных средств, которые не перестают распространять в интернете. В этой битве, как никогда, нужен здравый смысл", - пишет в Facebook бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.
В этом эпизоде:
— что известно о том, как вирус SARS-CoV-2 поражает организм;
— можно ли искусственно "усилить" иммунитет;
— какова роль аппаратов ИВЛ;
— кто спецназовцы в этой войне и как уберечь их силы.
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