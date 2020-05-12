Коронавирус против иммунитета на примере войны России против Украины – видео

Как происходит бой коронавируса SARS-CoV-2 и иммунной системы, кто основные действующие лица противостояния со стороны человеческого организма и какие могут быть сценарии развития событий – об этом в образовательном видео рассказал торакальный хирург Александр Линчевский. Короткое видео с экс-замглавы Минздрава в 2016—2019 годах опубликован в YouTube-канале Arc UA.

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"Каждый может приблизить победу над вирусом. Только совсем не путем "усиления иммунитета", принятием чудо-таблеток, применением народных средств, которые не перестают распространять в интернете. В этой битве, как никогда, нужен здравый смысл", - пишет в Facebook бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

В этом эпизоде:

— что известно о том, как вирус SARS-CoV-2 поражает организм;

— можно ли искусственно "усилить" иммунитет;

— какова роль аппаратов ИВЛ;

— кто спецназовцы в этой войне и как уберечь их силы.

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Arc UA - неприбыльная общественная организация, "Министерство здравого смысла", цель которого – "объединить и распространять в общественной и политической жизни Украины культуру анализа, исследования, творчества и здравого смысла".

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

На утро 11 мая в Украине зафиксировано 15 648 случаев заболевания, 408 человек умерло, 3288 пациентов выздоровели.

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