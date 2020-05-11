Коронавирус. В Украине наименьшее число новых заболевших за шесть дней

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

В Украине за сутки подтверждено 416 новых случаев COVID-19, это наименьшее число заболевших за шесть дней. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

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На 09:00 11 мая в Украине коронавирус подтвержден у 15 648 человек, 408 человек умерло, 3288 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 416 новых случаев (сутками ранее - 522), 17 человек умерло (сутками ранее - 15), 228 выздоровели (сутками ранее - 151).

На амбулаторном лечении - 10 754 пациента, из них 887 детей и 2479 медиков. Госпитализировано 4894 человека, из них 196 детей и 547 медиков. Подключение к аппарату ИВЛ потребовалось для 207 человек, в том числе для одного ребенка и 19 медиков.

Вчера во Львовской области решили не ослаблять карантин с 11 мая из-за новых случаев заболевания COVID-19.

В Ковеле выявили 18 случаев COVID-18 у прихожан храма УПЦ МП - предполагают, что заразиться они могли на Пасху и поминальные дни.

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