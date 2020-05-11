Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Ровенской области - вспышка коронавируса после посещения церкви на Пасху

В Ровенской области - вспышка коронавируса после посещения церкви на Пасху - Фото
Церковь Архистратига Михаила в Ковеле (Фото - volynnews.com )
11.05.2020, 08:42

В Ковеле 18 заболевших COVID-19 после посещения церкви УПЦ МП, среди заболевших - настоятель, одна женщина умерла

В городе Ковеле Волынской области за последние дни коронавирус подтвердили у более чем 30 человек, 18 случаев - после посещения храма на Пасху. Об этом вчера на брифинге сообщила главный санитарный врач Волынской области Наталия Янко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Янко, в Ковеле коронавирус в последние дни выявлен у 18 человек, которые посещали церковь Архистратига Михаила (УПЦ МП) в пасхальные и поминальные дни. Она подчеркнула, что это вписывается в инкубационный период в 14 дней.

Заболел также и настоятель храма, а женщина, которая убиралась в церкви, умерла.

Кроме этого, в городе зарегистрирована вспышка инфекции на швейной фабрике, где коронавирус подтвержден уже у семи человек. Фабрика остановила работу.

Всего в Ковельском районе зарегистрировано 80 случаев COVID-19, в Ковеле - 77.

  • Вчера во Львовской области решили не ослаблять карантин с 11 мая из-за новых случаев заболевания COVID-19.
  • На утро 10 мая в Украине коронавирус подтвердили у 15 232 пациентов, 3060 человек выздоровели, 391 умер.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
Ковель упц мп Волынская область коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 