В Ровенской области - вспышка коронавируса после посещения церкви на Пасху

Церковь Архистратига Михаила в Ковеле (Фото - volynnews.com )

В городе Ковеле Волынской области за последние дни коронавирус подтвердили у более чем 30 человек, 18 случаев - после посещения храма на Пасху. Об этом вчера на брифинге сообщила главный санитарный врач Волынской области Наталия Янко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Янко, в Ковеле коронавирус в последние дни выявлен у 18 человек, которые посещали церковь Архистратига Михаила (УПЦ МП) в пасхальные и поминальные дни. Она подчеркнула, что это вписывается в инкубационный период в 14 дней.

Заболел также и настоятель храма, а женщина, которая убиралась в церкви, умерла.

Кроме этого, в городе зарегистрирована вспышка инфекции на швейной фабрике, где коронавирус подтвержден уже у семи человек. Фабрика остановила работу.

Всего в Ковельском районе зарегистрировано 80 случаев COVID-19, в Ковеле - 77.

Вчера во Львовской области решили не ослаблять карантин с 11 мая из-за новых случаев заболевания COVID-19.

На утро 10 мая в Украине коронавирус подтвердили у 15 232 пациентов, 3060 человек выздоровели, 391 умер.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE