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Коронавирус. За последние сутки в Украине выявили 522 новых случая заболевания

Коронавирус. За последние сутки в Украине выявили 522 новых случая заболевания - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
10.05.2020, 10:12

Четвертый день подряд уровень новых случаев заражения в стране не опускается ниже показателя в 500 человек

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заболели еще 522 человека, из которых 110 случаев составили медики, 151 пациент выздоровел и 15 человек умерли. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

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Динамика заболеваемости COVID-19 в последние дни продолжает держаться на примерно одинаковом уровне. Так, сутками ранее аналогичные показатели составили: 515 новых случаев, 203 выздоровевших и 14 умерших. 

Всего за период с начала пандемии в стране заболели 15 232 человека, из которых 3060 выздоровели, а 391 случай закончился летальным исходом.

По данным Центра, максимальное количество случаев COVID-19 было зафиксировано в Черновицкой области - 2268. На втором месте находится Киев - там зарегистрировано 1804 новых случая, на третьем - Ивано-Франковская область, где заболели 1116 человек. Меньше всего заболевших в Луганской (42 человека) и Черниговской (73 человека) областях.

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  • 8 мая министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, планирует ли Минздрав расширять тестирование на коронавирус.
  • В тот же день сообщалось о вспышке COVID-19 во Львовской области - там было зафиксировано наибольшее количество заболевших за сутки.

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Дарья Мостовая
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