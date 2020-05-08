Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Во Львовской области вспышка коронавируса - наибольшее число заболевших за сутки

Во Львовской области вспышка коронавируса - наибольшее число заболевших за сутки - Фото
Дезинфекция улиц во Львове (Фото - Markiian Lyseiko, EPA)
08.05.2020, 10:31

65 новых случаев COVID-19 подтверждены во Львовской области, это больше, чем в других областях Украины и максимум для области с начала эпидемии

Во Львовской области - наибольшее число заболевших за сутки в Украине, подтверждены 65 новых случаев COVID-19 после проведения 315 тестов. Об этом сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Садового, после сбора штаба быстрого реагирования будут озвучены дальнейшие действия.

65 подтвержденных случаев за сутки - это самый большой рост числа заболевших для Львовской области с начала эпидемии.

Всего во Львовской области 660 подтвержденных случаев COVID-19, 18 из них летальные, 138 человек выздоровело.

  • На 9:00 8 мая в Украине зафиксировано 14 195 лабораторно подтвержденных случаев, 361 летальный исход. 2706 больных выздоровели от COVID-19.
  • Число заболевших COVID-19 превышает 1000 в трех регионах Украины: Черновицкой области (2097), Киеве (1721) и Ивано-Франковской области (1078).

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
львовская область коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 