Во Львовской области вспышка коронавируса - наибольшее число заболевших за сутки

Дезинфекция улиц во Львове (Фото - Markiian Lyseiko, EPA)

Во Львовской области - наибольшее число заболевших за сутки в Украине, подтверждены 65 новых случаев COVID-19 после проведения 315 тестов. Об этом сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Садового, после сбора штаба быстрого реагирования будут озвучены дальнейшие действия.

65 подтвержденных случаев за сутки - это самый большой рост числа заболевших для Львовской области с начала эпидемии.

Всего во Львовской области 660 подтвержденных случаев COVID-19, 18 из них летальные, 138 человек выздоровело.

На 9:00 8 мая в Украине зафиксировано 14 195 лабораторно подтвержденных случаев, 361 летальный исход. 2706 больных выздоровели от COVID-19.

Число заболевших COVID-19 превышает 1000 в трех регионах Украины: Черновицкой области (2097), Киеве (1721) и Ивано-Франковской области (1078).

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE