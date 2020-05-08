Во Львовской области вспышка коронавируса - наибольшее число заболевших за сутки

Во Львовской области - наибольшее число заболевших за сутки в Украине, подтверждены 65 новых случаев COVID-19 после проведения 315 тестов. Об этом сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.
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По словам Садового, после сбора штаба быстрого реагирования будут озвучены дальнейшие действия.
65 подтвержденных случаев за сутки - это самый большой рост числа заболевших для Львовской области с начала эпидемии.
Всего во Львовской области 660 подтвержденных случаев COVID-19, 18 из них летальные, 138 человек выздоровело.
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