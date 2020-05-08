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Коронавирус в Украине. Число умерших за сутки возросло, заболевших - более 500

Коронавирус в Украине. Число умерших за сутки возросло, заболевших - более 500 - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
08.05.2020, 09:32

На утро 8 мая в Украине 14 195 выявили случаев заражения коронавирусом. 504 из них - за прошлые сутки

В Украине за сутки подтверждено 504 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 310 пациентов, умер 21 больной COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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На 9:00 8 мая в Украине зафиксировано 14 195 лабораторно подтвержденных случаев, 361 летальный исход. 2706 больных выздоровели от COVID-19.

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За минувшие сутки зафиксировали 504 новых случаев (сутками ранее - 507), 21 человек умер (13), выздоровели 310 (299).

Среди умерших большую часть (86%) составляют люди, которые старше 50 лет. Скончались также 19 медиков.

На амбулаторном лечении -  9765 пациентов, из них 801 ребенок и 2171 медик. Госпитализированы 4430 человек, из них 176 детей и 487 медиков. На аппарате ИВЛ находятся 185 пациентов, в том числе один ребенок и 16 медиков.

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Марк Сировой
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