Коронавирус. В Украине увеличивается число бессимптомных случаев СOVID-19

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

В Украине увеличивается число случаев, когда у больных коронавирусной болезнью COVID-19 не проявляются симптомы. Такие данные Минздрава были озвучены на селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба главы государства.

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В Минздраве отметили, что такая тенденция повышает риск распространения болезни.

В то же время в ведомстве добавили, что эпидемиологическая ситуация улучшается. За прошедшие сутки зафиксировано рекордное соотношение числа пациентов, которые одолели недуг, к новым больным. Выздоровели 256 человек, диагноз COVID-19 поставили 366 людям.

Зеленский назвал тенденцию "очень позитивной" и сказал, что, благодаря карантину, удалось избежать "самых страшных сценариев". По его словам, сейчас важно соблюдать ограничения, чтобы "как можно безопаснее начать выход из карантина".

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