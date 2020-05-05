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Коронавирус. В Украине увеличивается число бессимптомных случаев СOVID-19

Коронавирус. В Украине увеличивается число бессимптомных случаев СOVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
05.05.2020, 13:45

В Украине – позитивная тенденция по числу заболевших COVID-19. Но рост бессимптомных случаев повышает риск распространения коронавируса, отмечают МОЗ

В Украине увеличивается число случаев, когда у больных коронавирусной болезнью COVID-19 не проявляются симптомы. Такие данные Минздрава были озвучены на селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба главы государства.

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В Минздраве отметили, что такая тенденция повышает риск распространения болезни. 

В то же время в ведомстве добавили, что эпидемиологическая ситуация улучшается. За прошедшие сутки зафиксировано рекордное соотношение числа пациентов, которые одолели недуг, к новым больным. Выздоровели 256 человек, диагноз COVID-19 поставили 366 людям.

Зеленский назвал тенденцию "очень позитивной" и сказал, что, благодаря карантину, удалось избежать "самых страшных сценариев". По его словам, сейчас важно соблюдать ограничения, чтобы "как можно безопаснее начать выход из карантина".

  • В конце апреля министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что число украинцев, которые переболели бессимптомно, будут определять с помощью ИФА-тестов. Тестирование уже начали в двух областях.
  • В Украине за последние сутки подтверждено 366 новых случаев COVID-19, это минимальное количество заболевших за день с 21 апреля. На 09:00 5 мая зафиксировано 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных, 1875 пациентов выздоровели.
  • 4 мая карантин продлили до 22 мая, но с рядом ослаблений с 11 мая. В регионах, где много заболевших, его будут ослаблять медленнее.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантин продлят и после 22 мая.

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Марк Сировой
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