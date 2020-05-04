Кабмин продлит карантин до 22 мая, но будут ослабления

Кабинет министров продлит карантин до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая. Об этом на внеочередном заседании заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Карантин будет продлен сейчас до 22 мая", - заявил Шмыгаль. Далее, по его словам, в Кабмине будут смотреть, "как будет двигаться пандемия в мире и как будет происходить колебание кривой заболеваемости в Украине".
Однако будут частичные ослабления. Например, работу разрешат салонам красоты, откроют парки, скверы и зоны отдыха, разрешат заведениям общепита реализовывать продукцию путем выдачи заказов на вынос. Также, возможно, разрешат работу летним террасам в кафе и ресторанах.
Полный список ослаблений будет опубликован Кабмином позже.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE