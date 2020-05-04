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Кабмин продлит карантин до 22 мая, но будут ослабления

Кабмин продлит карантин до 22 мая, но будут ослабления - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
04.05.2020, 13:47

Кабмин продлит карантин до 22 мая, но некоторые ослабления вступят в силу уже 11 мая

Кабинет министров продлит карантин до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая. Об этом на внеочередном заседании заявил премьер-министр Денис Шмыгаль

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"Карантин будет продлен сейчас до 22 мая", - заявил Шмыгаль. Далее, по его словам, в Кабмине будут смотреть, "как будет двигаться пандемия в мире и как будет происходить колебание кривой заболеваемости в Украине".

Однако будут частичные ослабления. Например, работу разрешат салонам красоты, откроют парки, скверы и зоны отдыха, разрешат заведениям общепита реализовывать продукцию путем выдачи заказов на вынос. Также, возможно, разрешат работу летним террасам в кафе и ресторанах.

Полный список ослаблений будет опубликован Кабмином позже.

  • 9 апреля Шмыгаль заявил, что карантин продлится до мая, после этого будут "новые стандарты жизни".
  • 24 апреля правительство представило четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов.
  • 25 апреля Кабмин показал инфографику о том, как будут выглядеть новые стандарты социальной жизни, когда карантин в Украине закончится.

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Владислав Сердюк
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