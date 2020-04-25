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Как изменится жизнь, когда карантин закончится: инфографика Кабмина

Как изменится жизнь, когда карантин закончится: инфографика Кабмина - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА
25.04.2020, 11:21

Кабмин показал, как будут выглядеть новые стандарты жизни, когда карантин закончится

Кабинет министров показал инфографику о том, как будут выглядеть новые стандарты социальной жизни, когда карантин в Украине закончится. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

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"Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, по новому социальному поведению. Ослабление карантинных ограничений не означает, что угроза пройдет. Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут защитить нас и после окончания карантина", - заявил Шмыгаль.

Речь идет об изменении социального поведения, а именно: 

- Соблюдении дистанции - избегании скопления людей, обеспечении соблюдения в помещениях социальной дистанции между людьми не менее чем полтора метра;

- Постоянная дезинфекция - обработка поверхностей в помещении, где происходит социальное взаимодействие при помощи дезинфицирующих средств, размещение дозаторов с дезинфицирующим средством на видном месте;

- Индивидуальная защита - использование защитных масок и перчаток в местах скопления людей, обеспечение рабочих надлежащими средствами индивидуальной защиты. 

  • 9 апреля Шмыгаль заявил, что карантин продлится до мая, после этого будут "новые стандарты жизни".
  • Вчера правительство представило четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов.
Владислав Сердюк
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