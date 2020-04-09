Карантин продлится до мая, после этого будут "новые стандарты жизни" - Шмыгаль

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса в Украине, вероятнее всего, будут действовать до начала мая. К этому времени власть должна подготовить "новые социальные стандарты жизни" для украинцев. Об этом на онлайн-совещании с главами ОГА и мэрами городов заявил глава правительства Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба правительства.

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На совещании обсуждали проблемы, касающихся поэтапного выхода из карантина.

"Постановлением правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений", - сказал Шмыгаль.

К этому времени, по его словам, должны быть подготовлены "новые социальные стандарты жизни" для украинцев.

"В то же время, мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывания в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе", - сказал премьер.

Он также сказал, что необходимо переходить к локальным карантинам в случае новых вспышек болезни.

Вчера Кабинет министров на своем заседании внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19, которым в Украине введен ряд ограничительных мер.

внес Сегодня мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив по результатам совещания со Шмыгалем сообщил, что во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях в выходные дни будут введены чрезвычайные меры из-за пандемии коронавируса. Возможно введение комендантского часа.

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