Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Карантин продлится до мая, после этого будут "новые стандарты жизни" - Шмыгаль

Карантин продлится до мая, после этого будут "новые стандарты жизни" - Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
09.04.2020, 21:08

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что действие ограничительных мер, вероятнее всего, продолжат до начала мая

Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса в Украине, вероятнее всего, будут действовать до начала мая. К этому времени власть должна подготовить "новые социальные стандарты жизни" для украинцев. Об этом на онлайн-совещании с главами ОГА и мэрами городов заявил глава правительства Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба правительства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На совещании обсуждали проблемы, касающихся поэтапного выхода из карантина.

"Постановлением правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений", - сказал Шмыгаль.

К этому времени, по его словам, должны быть подготовлены "новые социальные стандарты жизни" для украинцев.

"В то же время, мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывания в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе", - сказал премьер.

Он также сказал, что необходимо переходить к локальным карантинам в случае новых вспышек болезни.

  • Вчера Кабинет министров на своем заседании внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19, которым в Украине введен ряд ограничительных мер. 
  • Сегодня мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив по результатам совещания со Шмыгалем сообщил, что во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях в выходные дни будут введены чрезвычайные меры из-за пандемии коронавируса. Возможно введение комендантского часа.

LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
кабмин карантин Денис Шмыгаль коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 