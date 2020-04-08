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Кабмин внес изменения в правила карантина: что нового

Кабмин внес изменения в правила карантина: что нового - Фото
Денис Шмыгаль на заседании Кабмина (Фото: пресс-служба КМУ)
08.04.2020, 21:44

Кабмин уточнил перечень объектов, которые могут работать во время карантина, а также категории граждан, которые "не подлежат самоизоляции"

Кабинет министров на своем заседании внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19, которым в Украине введен ряд ограничительных мер. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Facebook.

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В частности, члены правительства уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина, а также категории граждан в возрасте 60 лет и старше, которые "не подлежат самоизоляции".

Кабмин разрешил работать объектам, которые занимаются:

- почтовой и курьерской деятельностью;

- строительными работами;

- работами по сбору и заготовке отходов;

- заведениям торговли строительными материалами.

Также Кабмин определил категории людей в возрасте старше 60 лет, которые могут обходится без самоизоляции. В частности:

- государственные служащие, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона о предотвращении коррупции;

- военнослужащие и работники ВСУ, других законных военных формирований и правоохранительных органов;

- лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19;

- лица, обеспечивающие деятельность предприятий, учреждений и организаций, которые:

осуществляют деятельность и предоставляют услуги в области энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финансовом секторах, оборонной промышленности;

предоставляют услуги в сферах жизнеобеспечения населения, в частности в сферах централизованного водоснабжения, водоотведения, снабжения электрической энергией и газом, производства продуктов питания, сельского хозяйства, здравоохранения,

являются коммунальными, аварийными и спасательными службами, службами экстренной помощи населению;

включены в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

являются объектами потенциально опасных технологий и производств.

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Вадим Ребрина
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карантин Денис Шмыгаль коронавирус COVID -19
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