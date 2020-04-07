Суды принимают сторону граждан в делах о нарушении карантина - адвокаты

Патрулирование парков во время карантина (Фото: пресс-служба Нацгвардии)

Лишь в 32 случаях из 420 украинские суды признали граждан виновными в нарушении правил карантина. Об этом сообщают адвокаты из объединения OK Legal, которые проанализировали постановления судов, принятые в период карантина по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина) КоАП.

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По данным адвокатов, суды, по состоянию на 6 апреля, приняли 420 таких постановлений.

212 постановлениями материалы дела возвращены в полицию для доработки, поскольку протоколы о правонарушении не соответствовали требованиям КоАП.

106 постановлениями дело закрыто в связи с отсутствием состава админнарушения или в связи с отсутствием события и состава админнарушения.

32 постановлениями человек признан виновным в совершении админнарушения.

10 постановлениями материалы дела направлены по надлежащей подсудности.

10 постановлениями человек освобожден от ответственности из-за малозначительности правонарушения. Суды ограничились устным замечанием, закрыв производство по делу.

7 постановлениями производство закрыто в связи с малозначительностью совершенного правонарушения.

В постановлениях, где признается вина человека, нарушителя, в основном, обязуют выплатить штраф в размере 17 000 грн.

При этом судьи, которые поддерживали подозреваемых и закрывали дела, ссылались в своих постановлениях на ст. 62 Конституции (статья о презумпции невиновности и о недопустимости обвинений, основанных на незаконно добытых доказательствах, - ред.) и правовую позицию Европейского суда по правам человека.

6 апреля Нацполиция сообщила, что всего с начала введения карантинных мер на территории Украины полицейские составили 3922 административных протокола. Кроме того, расследуется 46 уголовных производств.

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