В полиции отчитались о результатах первого дня усиленного карантина: видео

Фото: npu.gov.ua

Сегодня полиция составила 192 протокола за нарушения правил, введенных постановлением Кабмина об ужесточении ограничительных мер в Украине. По информации пресс-службы Нацполиции, правонарушения касались посещения гражданами парков и скверов, а также нарушений условий самоизоляции.

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К контролю за соблюдением карантина привлечены около 22 000 сотрудников полиции и Нацгвардии.

Больше всего протоколов составлено в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в Киеве. "Так, правоохранители обнаружили 14 правонарушителей, которые посещали парки и скверы. Еще 10 административных протоколов составлено за нарушение условий самоизоляции. Также есть первые админпротоколы за появление в общественных местах без масок", - сказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич. По его словам, нарушителям грозит штраф от 17000 до 34000 гривень.

Также, по словам Фацевича, граждане активно сообщают в полицию о нарушителях карантина. За сегодня поступило более 1200 сообщений. С начала карантинных мероприятий - более 26 000.

Замглавы Нацполиции отдельно остановился на карантине в церквях. Он сказал, что полиция будет контролировать соблюдение карантина у культовых сооружений. По словам Фацевича, полиция будет следить, чтобы верующие не нарушали правила о нахождения в одном месте до 10 человек и придерживались при этом безопасной дистанции.

Всего с начала введения карантинных мер на территории Украины полицейские составили 3922 административных протокола. Кроме того, расследуется 46 уголовных производств, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

3 апреля Кабмин усилил карантинные меры.

усилил 6 апреля депутат Евросолидарности Алексей Гончаренко подал в суд на Кабмин, требуя полностью отменить меры карантина как противоречащие Конституции.

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