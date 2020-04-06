Карантин. В Гидропарке полиция закрыла "качалку": там произошел конфликт - видео

Сегодня в Киеве полиция взяла под охрану тренажерный зал под открытым небом в Гидропарке, но туда пришли мужчины с требованием пропустить их к спортплощадке. В результате между правоохранителями и мужчинами возник конфликт. Видео с места событий транслировала Радио Свобода.
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Правоохранители обосновывали запрет доступа к спортплощадке новыми карантинными мерами, которые начали действовать сегодня, а были утверждены Кабмином 3 апреля. Часть мужчин, которые пришли к Гидропарку, заявляли, что полиция ограничивает их право на свободу передвижения.
В результате между "спортсменами" и полицейскими возник конфликт. Правоохранители задержали двух мужчин. Одного из них задержали, поскольку на нем не было медицинской маски, а также он отказывался от предоставления документов.
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