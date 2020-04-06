Карантин. В Гидропарке полиция закрыла "качалку": там произошел конфликт - видео

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В Киеве в Гидропарке произошел конфликт между "спортсменами" и полицейскими

Сегодня в Киеве полиция взяла под охрану тренажерный зал под открытым небом в Гидропарке, но туда пришли мужчины с требованием пропустить их к спортплощадке. В результате между правоохранителями и мужчинами возник конфликт. Видео с места событий транслировала Радио Свобода.

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Правоохранители обосновывали запрет доступа к спортплощадке новыми карантинными мерами, которые начали действовать сегодня, а были утверждены Кабмином 3 апреля. Часть мужчин, которые пришли к Гидропарку, заявляли, что полиция ограничивает их право на свободу передвижения.

В результате между "спортсменами" и полицейскими возник конфликт. Правоохранители задержали двух мужчин. Одного из них задержали, поскольку на нем не было медицинской маски, а также он отказывался от предоставления документов.

  • На утро 6 апреля во всем мире было зафиксировано 1,27 млн заболевших COVID-19.
  • С сегодняшнего дня в стране начинают действовать усиленные меры карантина, введенные Кабмином.
  • По данным Центра общественного здоровья, на 9:00 6 апреля в Украине подтверждено 1319 случаев заболевания COVID-19.

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Теги: полиция, гидропарк, карантин, тренажерный зал, коронавирусэ
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