Коронавирус. Кабмин ужесточил карантин в Украине: полный список

Кабмин утвердил список новых ограничительных мер в рамках противодействия распространению коронавируса. Решение правительства будет опубликовано со временем. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Этот список выглядит следующим образом:
- Будет работать только 21 пункт пропуска на границе, а также вводится обязательная 14-дневная обсервация для всех тех, кто прибывает в Украину;
- Запрещается передвигаться по улице более чем двум лицам. Исключение - лица, которые сопровождают детей;
- Правительство призывает воздержаться от шашлыков, прогулок по паркам и от массовых мест отдыха на ближайшие три-четыре недели.
Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля, по словам Шмыгаля, начнется постепенное ослабление карантинных мер. Этот процесс будет происходить в несколько этапов:
- На работу пойдут люди работоспособного возраста;
- Параллельно будет частично возобновлено движение общественного транспорта;
- Ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут действовать;
- Все будут обязаны носить маски и придерживаться карантина;
- Для людей пожилого возраста, студентов и школьников карантин продлят.
Читайте также: В Украине приняли протокол лечения при COVID-19: что он предлагает и что с ним не так