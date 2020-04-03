Коронавирус. Кабмин ужесточил карантин в Украине: полный список

Иллюстративное фото: Олег Петрасюк/ЕРА

Кабмин утвердил список новых ограничительных мер в рамках противодействия распространению коронавируса. Решение правительства будет опубликовано со временем. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Этот список выглядит следующим образом:

- Будет работать только 21 пункт пропуска на границе, а также вводится обязательная 14-дневная обсервация для всех тех, кто прибывает в Украину;

- Запрещается передвигаться по улице более чем двум лицам. Исключение - лица, которые сопровождают детей;

- Правительство призывает воздержаться от шашлыков, прогулок по паркам и от массовых мест отдыха на ближайшие три-четыре недели.

Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля, по словам Шмыгаля, начнется постепенное ослабление карантинных мер. Этот процесс будет происходить в несколько этапов:

- На работу пойдут люди работоспособного возраста;

- Параллельно будет частично возобновлено движение общественного транспорта;

- Ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут действовать;

- Все будут обязаны носить маски и придерживаться карантина;

- Для людей пожилого возраста, студентов и школьников карантин продлят.

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25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

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