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Шмыгаль: Карантин ослабим в конце апреля, если заболеваемость упадет

Шмыгаль: Карантин ослабим в конце апреля, если заболеваемость упадет - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
03.04.2020, 12:50

В Кабмине считают, что через три недели больные выздоровеют, карантин сработает – и количество больных уменьшится

Если заболеваемость COVID-19 уменьшится, то в конце апреля Кабмин начнет постепенно ослаблять карантин. Об этом в видеообращении сказал пермьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Украина не может позволить себе не работать полгода или даже два-три месяца. По нашим расчетам, за три недели те, кто уже болен COVID-19, должны выздороветь, а введенные ограничения помешают болезни распространяться", - сказал он.

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Премьер подчеркнул, что отмена карантина будет поэтапной. На первом этапе на работу пойдут люди работоспособного возраста, параллельно будет возобновлять работу общественный транспорт. По словам Шмыгаля, это позволит начать рестарт экономики.

При этом ограничения на массовые мероприятия, прогулки и другие развлечения останется в силе. Все будут обязаны ходить в масках, а для пожилых людей, школьников и студентов карантин  могут продлить.

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Марк Сировой
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