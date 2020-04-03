Шмыгаль: Карантин ослабим в конце апреля, если заболеваемость упадет

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Если заболеваемость COVID-19 уменьшится, то в конце апреля Кабмин начнет постепенно ослаблять карантин. Об этом в видеообращении сказал пермьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Украина не может позволить себе не работать полгода или даже два-три месяца. По нашим расчетам, за три недели те, кто уже болен COVID-19, должны выздороветь, а введенные ограничения помешают болезни распространяться", - сказал он.

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Премьер подчеркнул, что отмена карантина будет поэтапной. На первом этапе на работу пойдут люди работоспособного возраста, параллельно будет возобновлять работу общественный транспорт. По словам Шмыгаля, это позволит начать рестарт экономики.

При этом ограничения на массовые мероприятия, прогулки и другие развлечения останется в силе. Все будут обязаны ходить в масках, а для пожилых людей, школьников и студентов карантин могут продлить.

Сегодня Кабмин ужесточил карантин: смотрите список ограничений. В ближайшее время ожидается пик заболеваемости.

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