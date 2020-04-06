Нардеп Гончаренко оспорил в суде введенные Кабмином меры карантина

Алексей Гончаренко (фото - facebook.com.alexeygoncharenko)

Депутат Евросолидарности Алексей Гончаренко подал в суд на Кабмин. Он требует полностью отменить меры карантина, введенные из-за вспышки коронавирусной инфекции. Иск подан в Окружной админсуд Киева.

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Гончаренко сообщил об этом в Facebook. Он считает, что постановления Кабмина №211 от 11 марта и №255 от 2 апреля ограничивают ряд его фундаментальных гражданских прав, гарантированных Конституцией: на свободу передвижения, на мирные собрания, на труд и на предпринимательскую деятельность.

Гончаренко подчеркнул, что ограничивать эти права можно только при военном или чрезвычайном положении. "Если Зеленский или Шмыгаль видят необходимость в том, чтобы ввести чрезвычайное положение в стране — то собирайте Раду и голосуйте. В этой стране еще есть Конституция и закон",- заявил он.

Пресс-служба ОАСК сообщает, что в поданном иске оспариваются ограничения, введенные с 6 апреля: запрет перемещаться больше, чем вдвоем; посещать парки, спортплощадки и другие зоны отдыха; находиться на улице без документов, подтверждающих гражданство или статус.

В суде отметили, что решается вопрос об открытии производства по административному делу.

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до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации. 3 апреля Кабмин усилил карантинные меры.

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