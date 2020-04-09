Коронавирус. В трех областях Украины могут ввести комендантский час

Руслан Марцинкив (фото - facebook.com/ruslan.martsinkiv)

Во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях в выходные дни будут введены чрезвычайные меры из-за пандемии коронавируса. Возможно введение комендантского часа. Об этом в своем видеообращении заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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По его словам, такая информация была озвучена на совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Было совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, и услышали такую информацию, что карантин будет продлен до начала мая. Когда это начало, какое это число, не было уточнено... Также были проинформированы, что в трех областях - Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской вводятся чрезвычайные меры на выходные дни для того, чтобы разорвать цепь. В том числе рассматривается возможность даже комендантского часа" — сказал Марцинкив.

Никакой подробной информации, по его словам, пока нет. На 10 апреля запланировано совещание с президентом Владимиром Зеленским, после которого могут принять соответствующее решение.

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Мэр Ивано-Франковска проинформировал, что, по состоянию на сегодня, в городе — 65 подтвержденных случаев коронавируса и четыре летальных случая.

Также сегодня и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин заявил, что на выходных в области "скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения", и попросил жителей в эти дни не выходить из дома.

В Украине по состоянию на 09:00 9 апреля зафиксированы 1 892 случаев, 57 из них летальные, выздоровели 45 человек . LIGA . net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.

Вчера Кабинет министров на своем заседании внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19, которым в Украине введен ряд ограничительных мер.