Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кабмин представил план выхода из карантина и снятия ограничений: инфографика

Кабмин представил план выхода из карантина и снятия ограничений: инфографика - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
24.04.2020, 21:05

Правительство представило план поэтапного выхода из карантина и снятия ограничений

Правительство имеет четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль. 

По его словам, стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания.

Шмыгаль отметил, что правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность.

Карантин будет продолжен в случае постоянного роста выявленных случаев и постоянного поступления заболевших в больницы.

Этапы выхода из карантина и план снятия ограничений:

1. Контроль над распространением, доступность медицинских ресурсов.
На протяжении 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не изменяется или ежежневное отклонение удерживается в рамках 5%.

2. Уменьшение случаев. Разгрузка медицинской системы.
На протяжении 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране ежедневно снижается, ежедневное количество выздоровевших стабильное или увеличивается.

Новость дополняется

План выхода Украины из карантина (Инфографика: Кабмин)

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
карантин Денис Шмыгаль коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 