Кабмин представил план выхода из карантина и снятия ограничений: инфографика

Правительство имеет четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания.
Шмыгаль отметил, что правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность.
Карантин будет продолжен в случае постоянного роста выявленных случаев и постоянного поступления заболевших в больницы.
Этапы выхода из карантина и план снятия ограничений:
1. Контроль над распространением, доступность медицинских ресурсов.
На протяжении 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не изменяется или ежежневное отклонение удерживается в рамках 5%.
2. Уменьшение случаев. Разгрузка медицинской системы.
На протяжении 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране ежедневно снижается, ежедневное количество выздоровевших стабильное или увеличивается.
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