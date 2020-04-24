Кабмин представил план выхода из карантина и снятия ограничений: инфографика

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Правительство имеет четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания.

Шмыгаль отметил, что правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность.

Карантин будет продолжен в случае постоянного роста выявленных случаев и постоянного поступления заболевших в больницы.

Этапы выхода из карантина и план снятия ограничений:

1. Контроль над распространением, доступность медицинских ресурсов.

На протяжении 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не изменяется или ежежневное отклонение удерживается в рамках 5%.

2. Уменьшение случаев. Разгрузка медицинской системы.

На протяжении 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране ежедневно снижается, ежедневное количество выздоровевших стабильное или увеличивается.

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