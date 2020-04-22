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Карантин продлен до 11 мая. Кабмин представил план выхода из него

Карантин продлен до 11 мая. Кабмин представил план выхода из него - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ
22.04.2020, 13:35

Правительство приняло решение о продлении карантина до 11 мая

Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая. О таком решении в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По расчетам Академии наук, пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается в период между 3 и 8 мая. План выхода из карантина, по словам Шмыгаля, состоит из пяти этапов. Первый этап - это прогнозируемый день выхода из карантина, 11 мая.

Основные условия для начала выхода из карантина: - как минимум в течение 10 дней процент выявленных новых случаев заболевания не должен изменяться, допустимые колебания +/-5%; - больницы заполнены пациентами с COVID-19 меньше чем на 50% (сейчас заполнены на 10%).

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Шмыгаль отметил, что до 11 мая должно быть увеличено количество тестирований на коронавирус, введен электронный контроль самоизоляции вместо обязательной обсервации при помощи инструмента "Дія", а также созданы новые правила для объектов обслуживания населения  - обязательное социальное дистанцирование, масочный режим и постоянная дезинфекция.

"Если все будет хорошо и эпидемиологическая ситуация будет благоприятствовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков, скверов, заведений торговли непродовольственными товаров, части объектов бытовых услуг", - отметил премьер.

Он добавил, что возможно дополнительное смягчение карантина в других сферах, в зависимости от развития ситуация решение об этом будет принято в первых числах мая.

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Владислав Сердюк, Александра Шмыкова
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