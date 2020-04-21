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Ляшко: Карантин работает, без него в Украине было бы 180 000 больных COVID-19

Ляшко: Карантин работает, без него в Украине было бы 180 000 больных COVID-19 - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
21.04.2020, 12:08

По словам главного санврача Виктора Ляшко, коронавирусный карантин помог сдержать заболеваемость COVID-19 - и сейчас эпидемия в Украине вышла на плато

Благодаря карантину в Украине удалось не допустить большего количества больных коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в эфире программы Завтрак на 1+1 рассказал главный санврач Виктор Ляшко.

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"Карантин в Украине работает. У нас есть моделирование, которое мы проводили до введения карантинных мер: если бы мы не вводили карантинных мер - у нас было бы сейчас 180 000 больных коронавирусной болезнью", - сказал он.

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Ляшко также добавил, что снижение заболеваемости, которое наблюдалось в последние дни не должно вводить в заблуждение.

"Это временное снижение. Мы где-то выходим на плато. И наша главная задача сделать так, чтобы это плато не пошло стремительно вверх. Потому всех призываем придерживаться карантинных мер", - подытожил он и добавил, что необходимо не допустить пиковой нагрузки на систему здравоохранения.

  • 20 апреля сообщалось, что Кабмин ожидает пик эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине в начале мая.
  • На 09:00 21 апреля в Украине зарегистрировали 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 пациент умер, выздоровели 367 человек.
  • Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав предложит правительству продлить карантин в Украине до 12 мая.

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Марк Сировой
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