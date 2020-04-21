Под Одессой закрывают на карантин город

В городе Подольск Одесской области ужесточают коронавирусный карантин: въезд в город будет доступен лишь для местных жителей и спецтранспорта. Об этом говорится в решении областной Комиссии по техногенно-экологической безопасности, которое опубликовал местный ресурс Думская.
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Въехать в Подольск смогут лишь те, кто в нем проживает, и спецтранспорт, необходимый для обеспечения жизнедеятельности города. Транзитный проезд запрещен.
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К дежурству на улицах и постах въезда-выезда привлекут полицию и Нацгвардию. Власти Подольска получили распоряжение подготовить жилье для бойцов, которые прибудут в город.
Глава Одесской обладминистрации Максим Куцый сообщил в Facebook, что городскую больницу закрывают на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавирусной болезни COVID-19 среди медиков. Все пациенты и врачи пройдут ПЦР-тестирование, здание больницы продезинфицируют.
На данный момент в Одесской области подтверждено 146 случаев COVID-19, 37 из них - в Подольске. Оба летальных случая в регионе также зафиксированы в Подольске.
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