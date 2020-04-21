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Под Одессой закрывают на карантин город

Под Одессой закрывают на карантин город - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ
21.04.2020, 11:14

В Подольске Одесской области ужесточают коронавирусный карантин. Для контроля в город прибудет Нацгвардия

В городе Подольск Одесской области ужесточают коронавирусный карантин: въезд в город будет доступен лишь для местных жителей и спецтранспорта. Об этом говорится в решении областной Комиссии по техногенно-экологической безопасности, которое опубликовал местный ресурс Думская.

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Въехать в Подольск смогут лишь те, кто в нем проживает, и спецтранспорт, необходимый для обеспечения жизнедеятельности города. Транзитный проезд запрещен.

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К дежурству на улицах и постах въезда-выезда привлекут полицию и Нацгвардию. Власти Подольска получили распоряжение подготовить жилье для бойцов, которые прибудут в город.

Глава Одесской обладминистрации Максим Куцый сообщил в Facebook, что городскую больницу закрывают на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавирусной болезни COVID-19 среди медиков. Все пациенты и врачи пройдут ПЦР-тестирование, здание больницы продезинфицируют.

На данный момент в Одесской области подтверждено 146 случаев COVID-19, 37 из них - в Подольске. Оба летальных случая в регионе также зафиксированы в Подольске.

  • Минздрав прогнозировал пик эпидемии в стране на 17 апреля. Вопрос о смягчении карантина в ведомстве будут решать через пять-семь дней после Пасхи.
  • 20 апреля сообщалось, что Кабмин ожидает пик эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине в начале мая.
  • На 09:00 21 апреля в Украине зарегистрировали 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 пациент умер, выздоровели 367 человек.

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Марк Сировой
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