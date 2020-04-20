Коронавирус. Пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается в начале мая – Кабмин

Кабмин ожидает пик эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине в начале мая. Об этом в докладе президенту Владимиру Зеленскому сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба главы государства.
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Он также добавил, что "антикризисные меры по поддержке экономики" начнут вводить после прохождения пика.
Вчера глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что после массовых походов в церковь на Вербное воскресенье был всплеск заболеваемости COVID-19.
В Пасхальных богослужениях участвовали около 130 000 украинцев. Полиция открыла пять уголовных дел против УПЦ МП, часть священников которой впускали в храмы людей, несмотря на карантин.
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