Коронавирус. Пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается в начале мая – Кабмин

Денис Шмыгаль и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Кабмин ожидает пик эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине в начале мая. Об этом в докладе президенту Владимиру Зеленскому сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба главы государства.

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Он также добавил, что "антикризисные меры по поддержке экономики" начнут вводить после прохождения пика.

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