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Коронавирус. Пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается в начале мая – Кабмин

Коронавирус. Пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается в начале мая – Кабмин - Фото
Денис Шмыгаль и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
20.04.2020, 19:32

В Кабмине ожидают пик эпидемии коронавируса в начале мая. Лишь после этого будут вводить антикризисные меры для поддержки экономики

Кабмин ожидает пик эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине в начале мая. Об этом в докладе президенту Владимиру Зеленскому сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба главы государства.

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Он также добавил, что "антикризисные меры по поддержке экономики" начнут вводить после прохождения пика.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский эпидемия Денис Шмыгаль коронавирус пик COVID-19
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