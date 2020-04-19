Без масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фото

В храме Святоуспенской Святогорской лавры УПЦ МП (Донецкая область) провели Пасхальную службу, несмотря на карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса. Трансляцию мероприятия показывали на YouTube-канале лавры.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На ролике видно, что храм был заполнен не полностью. Однако почти все люди находились без защитных масок и не соблюдали дистанцию 1,5 метра. На службе находились и пожилые люди, которые входят в группу риска коронавирусной болезни COVID-19.

Смотрите также: В Днепре раскопали дорогу к церкви МП, где причащали людей при карантине - фото

Маски можно заметить лишь у некоторых людей, которые были у храма на улице. Однако видно, что большинство использует маски неправильно: они либо спущены на подбородок, либо не закрывают нос.

8 апреля в МВД сообщили , что договорились с Советом церквей о том, что богослужения в украинских православных храмах на праздник Пасхи пройдут без прихожан. Для них будут организованы онлайн-трансляции. После богослужения верующие смогут войти в храм, но только по одному-два человека.

сообщили 16 апреля спикер МВД отметил , что полиция не допустит скопления людей возле храмов на Пасху.

17 апреля замглавы МВД заявил , что полиция готова применить спецназ возле церквей на Пасху.

Минздрав прогнозировал пик эпидемии в стране на 17 апреля. Вопрос о смягчении карантина в ведомстве будут решать через пять-семь дней после Пасхи.

Смотрите также: Карантин. Под Львовом провели крестный ход: открыто уголовное дело - видео

Фото - скриншоты видео Святогорская лавра/YouTube