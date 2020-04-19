Без масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фото

В храме Святоуспенской Святогорской лавры УПЦ МП (Донецкая область) провели Пасхальную службу, несмотря на карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса. Трансляцию мероприятия показывали на YouTube-канале лавры.
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На ролике видно, что храм был заполнен не полностью. Однако почти все люди находились без защитных масок и не соблюдали дистанцию 1,5 метра. На службе находились и пожилые люди, которые входят в группу риска коронавирусной болезни COVID-19.
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Маски можно заметить лишь у некоторых людей, которые были у храма на улице. Однако видно, что большинство использует маски неправильно: они либо спущены на подбородок, либо не закрывают нос.
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Фото - скриншоты видео Святогорская лавра/YouTube