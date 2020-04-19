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19.04.2020, 10:35

Без масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фото

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Без масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фото
Без масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фото
Без масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фотоБез масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фото

В храме Святогорской лавры УПЦ МП провели на Пасху службу вопреки карантину. Прихожане и священники были без защитных масок

В храме Святоуспенской Святогорской лавры УПЦ МП (Донецкая область) провели Пасхальную службу, несмотря на карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса. Трансляцию мероприятия показывали на YouTube-канале лавры.

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На ролике видно, что храм был заполнен не полностью. Однако почти все люди находились без защитных масок и не соблюдали дистанцию 1,5 метра. На службе находились и пожилые люди, которые входят в группу риска коронавирусной болезни COVID-19.

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Маски можно заметить лишь у некоторых людей, которые были у храма на улице. Однако видно, что большинство использует маски неправильно: они либо спущены на подбородок, либо не закрывают нос.

  • 8 апреля в МВД сообщили, что договорились с Советом церквей о том, что богослужения в украинских православных храмах на праздник Пасхи пройдут без прихожан. Для них будут организованы онлайн-трансляции. После богослужения верующие смогут войти в храм, но только по одному-два человека.
  • 16 апреля спикер МВД отметил, что полиция не допустит скопления людей возле храмов на Пасху. 
  • 17 апреля замглавы МВД заявил, что полиция готова применить спецназ возле церквей на Пасху.
  • Минздрав прогнозировал пик эпидемии в стране на 17 апреля. Вопрос о смягчении карантина в ведомстве будут решать через пять-семь дней после Пасхи.

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Фото - скриншоты видео Святогорская лавра/YouTube

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Теги: упц мп, церковь, карантин, пасха, коронавирус, COVID-19, святогорская лавра
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