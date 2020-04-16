Полиция не допустит скопления людей у храмов на Пасху - МВД

Киево-Печерская лавра на карантине (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Полиция не допустит скопления людей возле храмов на Пасху. Богослужения в церквях также пройдут без прихожан. Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит, сообщает пресс-служба МВД.

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По его словам, в самих храмах могут присутствовать только те, кто обеспечивают службу - максимум 10 человек. Прихожане смогут посетить храм после службы - по одному-два человека.

Также советник министра отметил, что правоохранители не допустят скопления людей возле храмов. Они будут действовать в несколько этапов. "Первый этап - это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы. Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия у приходов", - сказал Тандит.

По его словам, по фактам нарушений в Вербное воскресенье составлено 12 протоколов.

Согласно опросу Рейтинга, украинцы в целом поддерживают возможное усиление карантинных мер как на пасхальные, так и на майские праздники, причем противников этого больше всего среди верующих УПЦ МП и атеистов.

Телеканалы ICTV, UA: Первый, 1+1, Украина и Интер будут вести прямые трансляции Пасхальных богослужений Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).