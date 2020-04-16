Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Полиция не допустит скопления людей у храмов на Пасху - МВД

Полиция не допустит скопления людей у храмов на Пасху - МВД - Фото
Киево-Печерская лавра на карантине (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
16.04.2020, 19:35

В самих храмах также могут присутствовать только те, кто обеспечивает службу - максимум 10 человек

Полиция не допустит скопления людей возле храмов на Пасху. Богослужения в церквях также пройдут без прихожан. Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит, сообщает пресс-служба МВД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, в самих храмах могут присутствовать только те, кто обеспечивают службу - максимум 10 человек. Прихожане смогут посетить храм после службы - по одному-два человека.

Также советник министра отметил, что правоохранители не допустят скопления людей возле храмов. Они будут действовать в несколько этапов. "Первый этап - это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы. Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия у приходов", - сказал Тандит.

По его словам, по фактам нарушений в Вербное воскресенье составлено 12 протоколов.

  • Согласно опросу Рейтинга, украинцы в целом поддерживают возможное усиление карантинных мер как на пасхальные, так и на майские праздники, причем противников этого больше всего среди верующих УПЦ МП и атеистов.
  • Телеканалы ICTV, UA: Первый, 1+1, Украина и Интер будут вести прямые трансляции Пасхальных богослужений Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
полиция мвд карантин коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 