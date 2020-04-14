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Пасха онлайн. Как распределили трансляции служб разных церквей по ТВ-каналам

Пасха онлайн. Как распределили трансляции служб разных церквей по ТВ-каналам - Фото
Писанки (фото - pixabay.com)
14.04.2020, 22:30

Стало известно, какие телеканалы будут транслировать богослужения разных церквей на Пасху

Телеканалы ICTV, UA: Первый, 1+1, Украина и Интер будут вести прямые трансляции Пасхальных богослужений Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщил  в Facebook президент Владимир Зеленский.

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"Рад, что, согласно социологическим опросам, почти 90% украинцев, понимая всю сложность ситуации, планируют провести Пасху дома. Мы имеем договоренности с украинскими медиагруппами, поэтому вы сможете посмотреть трансляцию богослужений из всех церквей как на самых рейтинговых, так и на других телеканалах, включая региональные", - отметил глава государства.

Согласно опубликованной главой государства программы:

- богослужение УГКЦ 19 апреля с 7:30 до 11:00 будут транслировать ICTV и UA: Первый;

- богослужение ПЦУ в ночь с 18 на 19 апреля с 23:00 до 03:00 будут транслировать 1+1 и UA: Первый;

- богослужение УПЦ МП в ночь с 18 на 19 апреля с 23:00 до 03:00 будут транслировать Украина и Интер.

Программа трансляций богослужений на Пасху

  • 25 марта Зеленский анонсировал проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать это торжество, не собираясь в храмах.
  • 8 апреля в МВД сообщили, что договорились с Советом церквей о том, что богослужения в украинских православных храмах на праздник Пасхи пройдут без прихожан. Для них будут организованы онлайн-трансляции.

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Наталия Медведева
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