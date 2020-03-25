Карантин и богослужения: Зеленский анонсировал проект "Пасха дома"

Проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать это торжество, не собираясь в храмах, анонсировал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба президента.
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Зеленский провел беседу с главами церквей о том, как безопасно отпраздновать Пасху и проводить богослужения в условиях распространения коронавирусной инфекции.
По словам президента, все главы церквей согласны с тем, что богослужения можно проводить в виде видеоконференции, а если обряд требует присутствия людей, то нужно ограничивать их количество.
Зеленский рассказал, что готовится и скоро будет представлен проект, который поможет праздновать Пасху дома, "не собираясь толпами в церквях". Проект называется "Пасха дома".
Также на совещании президента с главами ОГА и мэрами областных центров обсуждалась возможность размещения у храмов патрулей, которые в случае скопления людей проводили бы беседы с прихожанами об опасности собираться толпами для себя и окружающих.
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Президент сообщил, что есть договоренность с главами церквей о привлечении при необходимости их представителей в областные штабы, которые борются с распространением коронавируса.
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