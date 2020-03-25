Карантин и богослужения: Зеленский анонсировал проект "Пасха дома"

Пасха (фото - pixabay.com)

Проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать это торжество, не собираясь в храмах, анонсировал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский провел беседу с главами церквей о том, как безопасно отпраздновать Пасху и проводить богослужения в условиях распространения коронавирусной инфекции.

По словам президента, все главы церквей согласны с тем, что богослужения можно проводить в виде видеоконференции, а если обряд требует присутствия людей, то нужно ограничивать их количество.

Зеленский рассказал, что готовится и скоро будет представлен проект, который поможет праздновать Пасху дома, "не собираясь толпами в церквях". Проект называется "Пасха дома".

Также на совещании президента с главами ОГА и мэрами областных центров обсуждалась возможность размещения у храмов патрулей, которые в случае скопления людей проводили бы беседы с прихожанами об опасности собираться толпами для себя и окружающих.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Президент сообщил, что есть договоренность с главами церквей о привлечении при необходимости их представителей в областные штабы, которые борются с распространением коронавируса.

В 2019 году в массовых мероприятиях на Пасху в Украине участвовали по данным МВД около 7 млн граждан

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений .

перечень ограничений Вчера ПЦУ разрешила проводить богослужения в храмах без мирян.

Сегодня в Украине был введен режим чрезвычайной ситуации, меры карантина продлены до 24 апреля, что включает Пасху и у православных, и у католиков.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости