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Карантин и богослужения: Зеленский анонсировал проект "Пасха дома"

Карантин и богослужения: Зеленский анонсировал проект "Пасха дома" - Фото
Пасха (фото - pixabay.com)
25.03.2020, 17:57

Президент Владимир Зеленский рассказал о проекте, который поможет верующим отпраздновать Пасху дома из-за карантинных мер по борьбе с COVID-19

Проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать это торжество, не собираясь в храмах, анонсировал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Зеленский провел беседу с главами церквей о том, как безопасно отпраздновать Пасху и проводить богослужения в условиях распространения коронавирусной инфекции.

По словам президента, все главы церквей согласны с тем, что богослужения можно проводить в виде видеоконференции, а если обряд требует присутствия людей, то нужно ограничивать их количество.

Зеленский рассказал, что готовится и скоро будет представлен проект, который поможет праздновать Пасху дома, "не собираясь толпами в церквях". Проект называется "Пасха дома".

Также на совещании президента с главами ОГА и мэрами областных центров обсуждалась возможность размещения у храмов патрулей, которые в случае скопления людей проводили бы беседы с прихожанами об опасности собираться толпами для себя и окружающих.

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Президент сообщил, что есть договоренность с главами церквей о привлечении при необходимости их представителей в областные штабы, которые борются с распространением коронавируса.

  • В 2019 году в массовых мероприятиях на Пасху в Украине участвовали по данным МВД около 7 млн граждан.
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  • Сегодня в Украине был введен режим чрезвычайной ситуации, меры карантина продлены до 24 апреля, что включает Пасху и у православных, и у католиков.

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Денис Юдин
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Владимир Зеленский карантин богослужения пасха коронавирус COVID-19
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