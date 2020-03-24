Коронавирус. В ПЦУ разрешили служить в храмах без мирян

Глава ПЦУ Епифаний (Фото: pomisna.info)

Проводить богослужения в храмах без личного присутствия мирян разрешила Православная церковь Украины. О решении синода сообщает пресс-служба ПЦУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня, 24 марта, синод ПЦУ провел совещание с помощью телеконференции. С учетом введенных властями ограничений на собрания, синод разъяснил, что принятое 17 марта в связи с пандемией коронавируса постановление позволяет проводить богослужения только в присутствии священников, церковнослужителями и хора, без личного присутствия мирян. Постановление было дополнено соответствующим пунктом.

Во время таких богослужений миряне должны присоединяться к общей молитве по удаленной связи.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Также синод решил настаивать перед властями и органами местного самоуправления на том, что богослужения и молитвы, деятельность священников не могут быть полностью остановлены, храмы должны оставаться открытыми для верующих, при условии соблюдения норм карантина.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений .

перечень ограничений В тот же день ПЦУ приняло решение об ограничениях при богослужениях.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости