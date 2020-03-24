Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В ПЦУ разрешили служить в храмах без мирян

Коронавирус. В ПЦУ разрешили служить в храмах без мирян - Фото
Глава ПЦУ Епифаний (Фото: pomisna.info)
24.03.2020, 18:59

Синод ПЦУ разрешил богослужения в присутствии только священника, церковнослужителей и хора, без личного присутствия в храмах мирян

Проводить богослужения в храмах без личного присутствия мирян разрешила Православная церковь Украины. О решении синода сообщает пресс-служба ПЦУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня, 24 марта, синод ПЦУ провел совещание с помощью телеконференции. С учетом введенных властями ограничений на собрания, синод разъяснил, что принятое 17 марта в связи с пандемией коронавируса постановление позволяет проводить богослужения только в присутствии священников, церковнослужителями и хора, без личного присутствия мирян. Постановление было дополнено соответствующим пунктом.

Во время таких богослужений миряне должны присоединяться к общей молитве по удаленной связи.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Также синод решил настаивать перед властями и органами местного самоуправления на том, что богослужения и молитвы, деятельность священников не могут быть полностью остановлены, храмы должны оставаться открытыми для верующих, при условии соблюдения норм карантина.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
карантин пцу коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 