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Коронавирус. ПЦУ вводит ограничения богослужений

Коронавирус. ПЦУ вводит ограничения богослужений - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
17.03.2020, 15:33

Службы в храмах ПЦУ будут прекращены или изменены так, чтобы в них принимало участие не более разрешенного властями числа людей

Прекратить проведение богослужений в храмах или изменить их порядок так, чтобы в них участвовало разрешенное карантинными мерами количество человек, постановил синод Православной церкви Украины. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь синода архиепископ Евстратий Зоря.

Конкретные ограничения богослужений будут вводиться в зависимости от решений, принятых органами власти и местного самоуправления.

Литургии будут проводиться в присутствии разрешенного количества человек. Верующих просят оставаться дома, присоединяясь к общей молитве по видеотрансляции.

Желающие исповедаться и причаститься смогут сделать это в течение всего дня.

В течение дня храмы ПЦУ будут оставаться открытыми для личного посещения, молитвы и беседы со священником, при соблюдении общих правил против инфекции.

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Денис Юдин
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