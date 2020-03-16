Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Нидерландах заявили об открытии антитела, которое блокирует коронавирус

В Нидерландах заявили об открытии антитела, которое блокирует коронавирус - Фото
Вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 (иллюстрация — Nexu Science Communication)
16.03.2020, 09:45

Антитело к вирусу SARS, который вызвал в 2002-2003 годах вспышку атипичной пневмонии, эффективно и против SARS-CoV-2, утверждают ученые в Роттердаме

Ученые в Нидерландах утверждают, что первыми в мире обнаружили антитело, которое эффективно блокирует коронавирус SARS-CoV-2. Препринт их исследования выложен на сервере BioRxiv, кратко беседу с профессором клеточной биологии Фрэнком Гросвельдом, руководителем группы, приводит nltimes.nl.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он стоит во главе команды из десяти ученых в медцентре Erasmus в Роттердаме и Утрехтском университете.

Группа сообщила о моноклональном антителе, которое нейтрализует SARS-CoV - вирус-виновник атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Оно было обнаружено еще до появления SARS-CoV-2 – нынешнего коронавируса. Гросвельд говорит, что как только они получили штаммы современного вируса, тут же проверили против него те варианты антител, которые находились у них в лаборатории.

Выяснилось, утверждает он, что одно из антител "нейтрализует" вирус и "обладает потенциалом для предотвращения и/или лечения COVID-19, а также, возможно, других будущих заболеваний человека, вызванных патогенами из числа сарбэковирусов".

Читайте также: В США начинают проверку экспериментальных вакцин против коронавируса – AP

"Насколько нам известно, это первое антитело, которое блокирует инфекцию", - подчеркнул ученый, добавив, что их открытие необязательно приведет к созданию вакцины, скорее к новому лекарству.

Антитела или иммуноглобулины - белковые соединения в плазме крови для защиты от попадания в организм антигенов (чужеродных или потенциально опасных веществ). Антитела прикрепляются к антигенам и нейтрализуют их.

Препарат на основе такого антитела можно будет разработать гораздо быстрее вакцины, сказал Гросвельд, но уточнил - потребуются месяцы испытаний до начала производства, и итог будет дороже вакцины. По словам ученого, сейчас они пытаются привлечь к процессу фармацевтическую компанию, что нелегко, так как есть вероятность, что пандемия пойдет на убыль и закончится, - и вложенные в разработку лекарства деньги не окупятся.

Выводы в препринтах исследований следует воспринимать, как предварительные. Сейчас статья подвергается экспертной оценке и, если пройдет проверку, будет опубликована в журнале Nature.

    Читайте также: Нам нужно научится жить с коронавирусом. Советы Комаровского

    Евгений Пилипенко
    Еще по теме
    Напишите нам
    нидерланды открытие вирус коронавирус антитело SARS COVID-19
    Комментарии
    Последние новости
    Популярное
    Загрузка...
     