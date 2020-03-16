В Нидерландах заявили об открытии антитела, которое блокирует коронавирус

Вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 (иллюстрация — Nexu Science Communication)

Ученые в Нидерландах утверждают, что первыми в мире обнаружили антитело, которое эффективно блокирует коронавирус SARS-CoV-2. Препринт их исследования выложен на сервере BioRxiv, кратко беседу с профессором клеточной биологии Фрэнком Гросвельдом, руководителем группы, приводит nltimes.nl.

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Он стоит во главе команды из десяти ученых в медцентре Erasmus в Роттердаме и Утрехтском университете.

Группа сообщила о моноклональном антителе, которое нейтрализует SARS-CoV - вирус-виновник атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Оно было обнаружено еще до появления SARS-CoV-2 – нынешнего коронавируса. Гросвельд говорит, что как только они получили штаммы современного вируса, тут же проверили против него те варианты антител, которые находились у них в лаборатории.

Выяснилось, утверждает он, что одно из антител "нейтрализует" вирус и "обладает потенциалом для предотвращения и/или лечения COVID-19, а также, возможно, других будущих заболеваний человека, вызванных патогенами из числа сарбэковирусов".

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"Насколько нам известно, это первое антитело, которое блокирует инфекцию", - подчеркнул ученый, добавив, что их открытие необязательно приведет к созданию вакцины, скорее к новому лекарству.

Антитела или иммуноглобулины - белковые соединения в плазме крови для защиты от попадания в организм антигенов (чужеродных или потенциально опасных веществ). Антитела прикрепляются к антигенам и нейтрализуют их.

Препарат на основе такого антитела можно будет разработать гораздо быстрее вакцины, сказал Гросвельд, но уточнил - потребуются месяцы испытаний до начала производства, и итог будет дороже вакцины. По словам ученого, сейчас они пытаются привлечь к процессу фармацевтическую компанию, что нелегко, так как есть вероятность, что пандемия пойдет на убыль и закончится, - и вложенные в разработку лекарства деньги не окупятся.

Выводы в препринтах исследований следует воспринимать, как предварительные. Сейчас статья подвергается экспертной оценке и, если пройдет проверку, будет опубликована в журнале Nature.

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