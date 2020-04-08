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Богослужения на Пасху в украинских храмах пройдут без прихожан — МВД

Богослужения на Пасху в украинских храмах пройдут без прихожан — МВД - Фото
Пасха
08.04.2020, 22:56

Проводить обряд освящения пасок священникам предложили в пекарнях и магазинах

Богослужения в украинских православных храмах на праздник Пасхи пройдут без прихожан. Для них будут организованы онлайн-трансляции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Там говорят, что определили такой формат празднования совместно с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Ограничения будут действовать для православной Пасхи, иудейского Песаха и мусульманских праздников - Ночи Бараат и начала месяца Рамадан.

В МВД озвучили такой план проведения этих религиозных праздников.

Службы в храмах будут проводиться, однако, с участием не более десяти человек. Для прихожан трансляция будет проходить в режиме онлайн. В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, которые технически обслуживают богослужение. Обязательное условие - ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.

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Когда не проходят богослужения, в индивидуальном порядке верующие могут посещать храмы. Однако одновременно там может находится, кроме священника, не больше двух людей — в больших храмах, и не больше одного — в маленьких. Все присутствующие обязаны носить маски, а извне не должно быть очередей, отметили в МВД.

Проводить обряд освящения пасок священникам предложили в пекарнях и магазинах. В селах верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, чтобы священник прошел по улице и освятил их, рассказали в ведомстве.

Там отметили, что в случае попыток верующих посетить церковь полицейские "толерантно и взвешенно будут разъяснять необходимость выполнения правил карантина".

  • Ранее президент Владимир Зеленский призвал украинцев праздновать Пасху дома.
  • В Госпогранслужбе спрогнозировали, что к Пасхе в Украину из-за границы могут приехать 200 000 человек.

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Вадим Ребрина
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