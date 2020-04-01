200 000 граждан могут вернуться в Украину к Пасхе – глава Госпогранслужбы

С начала карантина в Украину уже вернулись из-за границы 160 000 человек, еще 200 000 могут приехать к Пасхе, которая в этом году пройдет 19 апреля. Об этом в эфире ТСН сказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.
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Он пояснил, что, по информации Министерства иностранных дел, о намерении вернуться заявили около 17 000 граждан, однако в действительности эта цифра будет больше.
"Мы ожидаем, что в преддверии Пасхальных праздников могут вернуться (из-за границы, - ред.) около 200 000 наших граждан", - сказал он.
При этом, по словам Дейнеко, сейчас происходит минимум пропускных операций - и за прошедшие сутки границу пересекли 10 000 граждан, что является антирекордом.
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