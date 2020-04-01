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200 000 граждан могут вернуться в Украину к Пасхе – глава Госпогранслужбы

200 000 граждан могут вернуться в Украину к Пасхе – глава Госпогранслужбы - Фото
На границе прибывающие в Украину проходят экспресс-тест на коронавирус (Фото: пресс-служба ГПСУ)
01.04.2020, 10:57

По словам Сергея Дейнеко, пограничники ожидают 200 000 украинцев к Пасхе, хотя о намерении вернуться из-за границы в МИД сообщили лишь 17 000 граждан

С начала карантина в Украину уже вернулись из-за границы 160 000 человек, еще 200 000 могут приехать к Пасхе, которая в этом году пройдет 19 апреля. Об этом в эфире ТСН сказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

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Он пояснил, что, по информации Министерства иностранных дел, о намерении вернуться заявили около 17 000 граждан, однако в действительности эта цифра будет больше.

"Мы ожидаем, что в преддверии Пасхальных праздников могут вернуться (из-за границы, - ред.) около 200 000 наших граждан", - сказал он.

При этом, по словам Дейнеко, сейчас происходит минимум пропускных операций - и за прошедшие сутки границу пересекли 10 000 граждан, что является антирекордом.

  • 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что с 27 марта будет закрыта государственная граница Украины и приостановлены все пассажирские перевозки. Он заверил, что о тех, кто не успеет вернуться, позаботятся украинские дипломатические представительства и общины за границей
  • Вчера министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что МВД не даст разрешения ни на один чартер, если не будет обеспечена 100% обсервация пассажиров.

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Марк Сировой
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