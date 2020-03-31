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Надеемся, что карантин даст эффект и Европа приближается к пику пандемии - ВОЗ

Надеемся, что карантин даст эффект и Европа приближается к пику пандемии - ВОЗ - Фото
Майк Райан (Фото: EPA)
31.03.2020, 20:48

Италия и Испания приближаются к пику эпидемии COVID-19, во многих странах болезнь распространятся на уровне семей, заявили в ВОЗ

В ВОЗ надеются, что Италия и Испания приближаются к пику эпидемии коронавируса, и карантинные меры в Европе начнут приносить плоды. Об этом вчера, 30 марта, заявил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан, сообщает Bloomberg.

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По его словам, новые выявленные случаи отражают, как болезнь распространялась примерно двумя неделями ранее. "Также, как в телескоп мы видим галактики такими, какими они были миллиарды лет назад, мы видим реальность (распространения инфекции - ред.), которая была прежде", - заявил Райан, убеждая страны активизировать усилия по изоляции пациентов.

Благодаря карантину, большая часть заражения во многих странах происходит внутри семей, заявил Райан и подчеркнул, что необходимо находить заболевших людей и тех, кто мог заразиться, и изолировать их "безопасным и достойным образом".

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Денис Юдин
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ВОЗ карантин пандемия коронавирус COVID-19 майкл райан
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