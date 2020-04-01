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Аваков: МВД не даст разрешение на прилет чартеров, если не будет 100% обсервации

Аваков: МВД не даст разрешение на прилет чартеров, если не будет 100% обсервации - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)
01.04.2020, 07:02

Глава МВД Арсен Аваков отметил, что "исключения будут только отдельным решением со 100% обсервацией под контролем санврачей"

Министерство внутренних дел не даст больше согласия ни на один авиационный чартер, исключения могут быть только со 100% обсервацией. Об этом у себя в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

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"Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР", - отметил Аваков.

По его словам, у всех тех, кто находится сейчас на обсервации в киевских отелях, возьмут материалы на ПЦР тест завтра и послезавтра.

Аваков уточнил, что по результатам теста, если заражение не выявлено, то полиция развезет каждого по домам под жесткое обязательство с жесткой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санврачей, а в случае неповиновения – санкции ст. 325 КПК.

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"Те, кто сбежал из автобусов (авиарейс из Бали, - ред.) и уклонился от обсервации на этот момент – уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) – санкция: штраф до 17 000 грн. Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус - полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст.325 – вплоть до ареста и содержания под стражей до трех лет", - предупредил Аваков.

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Глава МВД подчеркнул, что пока никто в Украине не знает, когда завершится эпидемия и отменят карантин, все будет зависеть от развития ситуации и успешности в борьбе с вирусом.

"Моя точка зрения - страна начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая", - добавил он.

  • 17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.
  • 25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации. 
  • 31 марта сообщалось, что в Украину после закрытия границ из-за коронавируса COVID-19 хотят вернуться  11 015 граждан.

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Арина Толина
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