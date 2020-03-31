Коронавирус в Украине. Статистика 31 марта: 96 новых случаев за день, всего 645

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По состоянию на 22:00 31 марта в Украине подтверждено 645 случаев COVID-19, из них за день 96 новых (по состоянию на 10:00 сегодня было 549 случаев). Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья.

Отмечается, что данные получены по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров.

В ЦОЗ сообщают, что всего в стране зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19.

По данным ЦОЗ, выздоровели 10 человек: семеро в Черновицкой области и по одному в Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.

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