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Коронавирус в Украине. Статистика 31 марта: 96 новых случаев за день, всего 645

Коронавирус в Украине. Статистика 31 марта: 96 новых случаев за день, всего 645 - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
31.03.2020, 22:24

За день 31 марта в Украине подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом, всего зафиксировано 645 заболевших

По состоянию на 22:00 31 марта в Украине подтверждено 645 случаев COVID-19, из них за день 96 новых (по состоянию на 10:00 сегодня было 549 случаев). Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья.

Отмечается, что данные получены по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров.

В ЦОЗ сообщают, что всего в стране зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19.

По данным ЦОЗ, выздоровели 10 человек: семеро в Черновицкой области и по одному в Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.

Статистика заражения COVID-10 на 22:00 31 марта (Инфографика: ЦОЗ)

Читайте также: В СНБО создали интерактивную карту по коронавирусу в Украине: есть все данные

Медведева Наталия
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