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Карантин. Сколько украинцев ждут возвращения из-за границы: инфографика - МИД

Карантин. Сколько украинцев ждут возвращения из-за границы: инфографика - МИД - Фото
МИД (фото - Евгений ПилипенкоLIGA.net) 2
31.03.2020, 10:43

По данным МИД на 30 марта, 30 украинцев проходят лечение за границей

В Украину после закрытия границ из-за коронавируса COVID-19 хотят вернуться  11 015 граждан. Об этом сообщает МИД.

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По состоянию на 21:00 30 марта, всего 30 украинцев проходят лечение за границей, в Австрии (3), Доминиканской Республике (4), Испании (1), Италии (5), Нигерии (2), Нидерландах (1), ОАЭ (2), Польше (3), Германии (4), CША (1), Швейцарии (1), Сербии(1) и Швеции (1).

Информация МИД об украинцах за границей: фото

Фото: facebook.com/MFAInfoCoronavirus

Восемь граждан Украины уже выздоровели – в Японии (4), Италии (2), Польше (1) и Германии (1).

Четыре украинки умерли.

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Арина Толина
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