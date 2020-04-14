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Отношение украинцев к ужесточению карантина на Пасху и майские – опрос Рейтинга

Отношение украинцев к ужесточению карантина на Пасху и майские – опрос Рейтинга - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Ваганов/ЕРА
14.04.2020, 10:42

Лишь один из девяти опрошенных считает, что дополнительные меры безопасности на пасхальные праздники должны вводить сами церковники, а не власти

Украинцы в целом поддерживают возможное усиление карантинных мер как на пасхальные, так и на майские праздники, причем противников этого больше всего среди верующих УПЦ МП и атеистов. Об этом пишет группа Рейтинг, ссылаясь на соцопрос в начале апреля.

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80% опрошенных не против усиления ограничений на пасхальные праздники, 75% - и на майские также.

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85% респондентов утверждают, что не планируют идти на Пасху в церковь (в начале карантина в марте таких было в четыре раза меньше). Собираются посетить службу 4% опрошенных, "просто посвятить корзину" - 7% (в марте - 39% и 35% соответственно).

64% опрошенных планируют смотреть онлайн-трансляции богослужений на Пасху, 31% - не планируют.

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Ответственность на введение дополнительных карантинных мер на пасхальные праздники две трети опрошенных возлагают на органы власти (38% - на местные, 34% - на центральные), и лишь 11% считают, что этим должны заниматься церковники.

55% опрошенных собираются пойти на кладбище в поминальные дни. При этом всего 8% хотят сходить в день, когда церковь будет давать там службу, а 32% отметили, что пойдут не в праздники, а в другие дни, "когда там не будет людей".

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Опрос по телефону с использованием компьютера проведен 10-12 апреля 2020 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2,2%.

Вчера главсанврач Виктор Ляшко заявил, что на Вербное воскресенье было "не так много нарушений" карантина в церквях, но были массовые скопления у храмов.

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Евгений Пилипенко
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