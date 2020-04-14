Ляшко: На Вербное воскресенье было не так много нарушений в церквях

На Вербное воскресенье было не так много нарушений карантина в церквях, однако были массовые скопления у храмов, где происходили тесные контакты. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил главный санврач Виктор Ляшко.
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"Не так много было нарушений в самых церквях. То есть были допущены нарушения, но это были не массовые. Были единичные церкви, которые пустили верующих в сам храм. В большинстве случаев украинцы собирались возле храмов, и были массовые скопления, массовые нарушения", - сказал он.
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По его словам, такие скопления сопряжены с тесными контактами, которые могут спровоцировать новую волну заболеваемости.
Ляшко призвал украинцев сознательно не идти в церковь на Пасху, поскольку "легко разрушить в конце карантинных мероприятий все то, чего достигли". Он отметил, что на то, чтобы "закрыть все храмы и закрыть всех людей" не хватит ни полиции, ни эипдемиологов.
"Маркерная точка - это 24 апреля, дата , которая нам покажет ситуацию. Это как раз пятый-седьмой день после Пасхи: мы увидим есть ли у нас всплеск после празднования", - подчеркнул он.
12 апреля в Черновцах, столице области с наибольшим числом заболевших COVID-19, люди пришли в храмы освящать вербу, несмотря на карантин.
13 апреля Киево-Печерская Лавра объявила, что закрывается на карантин – там заразились коронавирусом более 90 человек.
На утро 13 апреля в Украине выявлено 3102 случая, 93 человека умерли, 97 выздоровели. Начало пика эпидемии в Украине Минздрав ожидает с 17 апреля.
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