Ляшко: На Вербное воскресенье было не так много нарушений в церквях

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

На Вербное воскресенье было не так много нарушений карантина в церквях, однако были массовые скопления у храмов, где происходили тесные контакты. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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"Не так много было нарушений в самых церквях. То есть были допущены нарушения, но это были не массовые. Были единичные церкви, которые пустили верующих в сам храм. В большинстве случаев украинцы собирались возле храмов, и были массовые скопления, массовые нарушения", - сказал он.

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По его словам, такие скопления сопряжены с тесными контактами, которые могут спровоцировать новую волну заболеваемости.

Ляшко призвал украинцев сознательно не идти в церковь на Пасху, поскольку "легко разрушить в конце карантинных мероприятий все то, чего достигли". Он отметил, что на то, чтобы "закрыть все храмы и закрыть всех людей" не хватит ни полиции, ни эипдемиологов.

"Маркерная точка - это 24 апреля, дата , которая нам покажет ситуацию. Это как раз пятый-седьмой день после Пасхи: мы увидим есть ли у нас всплеск после празднования", - подчеркнул он.

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