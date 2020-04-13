Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин: там более 90 заболевших COVID-19

Киево-Печерская лавра (Фото: unsplash.com)

Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин из-за распространения коронавируса. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин. Я обращаюсь к правоохранительным органам проконтролировать выполнение этого решения", - заявил Кличко.

По его словам, за прошедшие сутки в Киево-Печерской Лавре зафиксировано 63 новых случая заболевания COVID-19. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания. Также Кличко добавил, что в Лавру направят мобильные рентгены и бригаду медиков для того, чтобы сделать ПЦР-тестирование.

Вчера в Лавре сообщали о смерти архимандрита Нектария. Причины смерти не раскрывают.

В течение нескольких дней LIGA.net безуспешно пытается дозвониться как в пресс-службу Киево-Печерской Лавры, так и пресс-секретарю Павла.

6 апреля стало известно, что в Киево-Печерской Лавре COVID-19 заболели четыре человека, ее наместнику митрополиту Павлу сделали тест.

заболели 9 апреля о положительном тесте на коронавирус сообщил настоятель Свято-Троицкого Ионинского монастыря.