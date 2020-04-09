В Киеве коронавирус обнаружили у настоятеля Свято-Троицкого Ионинского монастыря

В Киеве коронавирусной инфекцией заболел наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря (УПЦ МП) архиепископ Иона. Об этом он сообщил в Facebook.
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По словам архиепископа, после воскресной службы у него поднялась температура, в понедельник она достигла 38 градусов, и он решил сделать тест. Его результаты оказались положительными.
Сейчас у архиепископа нормальное самочувствие, повышенной температуры нет, он находится в полной изоляции под контролем врачей.
Свято-Троицкий Ионинский монастырь расположен в Ботаническом саду, службы в нем сейчас проходят без прихожан, поскольку Ботсад закрыт на карантин.
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