В Киеве коронавирус обнаружили у настоятеля Свято-Троицкого Ионинского монастыря

Свято-Троицкий Ионинский монастырь (Фото - Иона Черепанов, Facebook)

В Киеве коронавирусной инфекцией заболел наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря (УПЦ МП) архиепископ Иона. Об этом он сообщил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам архиепископа, после воскресной службы у него поднялась температура, в понедельник она достигла 38 градусов, и он решил сделать тест. Его результаты оказались положительными.

Сейчас у архиепископа нормальное самочувствие, повышенной температуры нет, он находится в полной изоляции под контролем врачей.

Свято-Троицкий Ионинский монастырь расположен в Ботаническом саду, службы в нем сейчас проходят без прихожан, поскольку Ботсад закрыт на карантин.

6 апреля стало известно, что в Киево-Печерской Лавре COVID-19 заболели четыре человека, ее наместнику митрополиту Павлу сделали тест.

На утро 9 апреля в Украине выявлено 1892 случая , 57 человек умерли, 45 выздоровели.

Читайте также: Если Зеленский заболеет COVID-19. Замглавы ОП говорит – "есть какой-то протокол"