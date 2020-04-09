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В Киеве коронавирус обнаружили у настоятеля Свято-Троицкого Ионинского монастыря

В Киеве коронавирус обнаружили у настоятеля Свято-Троицкого Ионинского монастыря - Фото
Свято-Троицкий Ионинский монастырь (Фото - Иона Черепанов, Facebook)
09.04.2020, 11:36

У настоятеля Свято-Троицкого Ионинского монастыря архиепископа Ионы - положительный тест на коронавирус

В Киеве коронавирусной инфекцией заболел наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря (УПЦ МП) архиепископ Иона. Об этом он сообщил в Facebook.

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По словам архиепископа, после воскресной службы у него поднялась температура, в понедельник она достигла 38 градусов, и он решил сделать тест. Его результаты оказались положительными.

Сейчас у архиепископа нормальное самочувствие, повышенной температуры нет, он находится в полной изоляции под контролем врачей.

Свято-Троицкий Ионинский монастырь расположен в Ботаническом саду, службы в нем сейчас проходят без прихожан, поскольку Ботсад закрыт на карантин.

  • 6 апреля стало известно, что в Киево-Печерской Лавре COVID-19 заболели четыре человека, ее наместнику митрополиту Павлу сделали тест.
  • На утро 9 апреля в Украине выявлено 1892 случая, 57 человек умерли, 45 выздоровели.

Читайте также: Если Зеленский заболеет COVID-19. Замглавы ОП говорит – "есть какой-то протокол"

Денис Юдин
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коронавирус COVID-19 архиепископ Иона ионинский монастырь
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