Если Зеленский заболеет COVID-19. Замглавы ОП говорит – "есть какой-то протокол"

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

"Какой-то протокол разработан" на случай, если президент Владимир Зеленский заболеет коронавирусом SARS-CoV-2. Так замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко ответил Украинской правде на вопрос о действиях властей в ситуации, аналогичной той, в которой оказалась Британия с болезнью премьера Бориса Джонсона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"...Но понятно же, что исполняющего обязанности нету. Ну, может там спикер Рады может как-то выполнять обязанности. Но президент всегда на связи, поэтому, я думаю, что если, не дай бог, что-то, работа будет происходить в телефонном режиме", - сказал он.

Тимошенко уточнил, что всем в руководстве страны сделали ПЦР-тесты на коронавирус. Насчет Зеленского он, однако, сначала ответил "по-моему, да", но затем добавил – "и президенту сделали, руководителю ОП, замам".

По его словам, сейчас Зеленский "ежедневно с утра до вечера" находится на Банковой.

Читайте также: Нынешний карантин продлится как минимум до мая – руководство Украины

Замглавы ОП говорит, что не слышал, чтобы для заболевших топ-чиновников были созданы какие-то специальные условия в больницах: "Какого-то специального протокола нет. Нам сказали, что если что-то не так, будут вести в Александровскую больницу. В той же Феофании нет инфекционного отделения".

Читайте также: У Зеленского не исключают введения чрезвычайного положения из-за коронавируса