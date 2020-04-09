Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Если Зеленский заболеет COVID-19. Замглавы ОП говорит – "есть какой-то протокол"

Если Зеленский заболеет COVID-19. Замглавы ОП говорит – "есть какой-то протокол" - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
09.04.2020, 08:30

Всем в руководстве государства сделали ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко

"Какой-то протокол разработан" на случай, если президент Владимир Зеленский заболеет коронавирусом SARS-CoV-2. Так замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко ответил Украинской правде на вопрос о действиях властей в ситуации, аналогичной той, в которой оказалась Британия с болезнью премьера Бориса Джонсона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"...Но понятно же, что исполняющего обязанности нету. Ну, может там спикер Рады может как-то выполнять обязанности. Но президент всегда на связи, поэтому, я думаю, что если, не дай бог, что-то, работа будет происходить в телефонном режиме", - сказал он.

Тимошенко уточнил, что всем в руководстве страны сделали ПЦР-тесты на коронавирус. Насчет Зеленского он, однако, сначала ответил "по-моему, да", но затем добавил – "и президенту сделали, руководителю ОП, замам".

По его словам, сейчас Зеленский "ежедневно с утра до вечера" находится на Банковой.

Читайте также: Нынешний карантин продлится как минимум до мая – руководство Украины

Замглавы ОП говорит, что не слышал, чтобы для заболевших топ-чиновников были созданы какие-то специальные условия в больницах: "Какого-то специального протокола нет. Нам сказали, что если что-то не так, будут вести в Александровскую больницу. В той же Феофании нет инфекционного отделения".

Читайте также: У Зеленского не исключают введения чрезвычайного положения из-за коронавируса

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский протокол карантин Кирилл Тимошенко коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 