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Шмыгаль - Слуге народа: Карантин может частично действовать до сентября

Шмыгаль - Слуге народа: Карантин может частично действовать до сентября - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
07.04.2020, 10:35

По словам премьера Шмыгаля, некоторые ограничения могут действовать до сентября, но уже во второй половине мая люди должны возвращаться к работе

Часть карантинных ограничений могут оставаться в силе до сентября. Об этом на встрече с малой фракцией Слуги народа сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, рассказал LIGA.net собеседник из политической силы.

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По словам собеседника, премьер спрогнозировал не жесткий карантин. Из ограничений, в частности может остаться обязательство носить защитную маску в общественных местах.

В то же время, по данным источника, премьер сказал, что в середине мая карантин могут постепенно ослабить, чтобы люди смогли вернуться на работу.

  • Со вчерашнего дня в стране начали действовать усиленные меры карантина, введенные КабминомМинздрав ожидает начало пика заражения 14-15 апреля в случае несоблюдения украинцами карантина.
  • Ранее Шмыгаль заявил, что в конце апреля Кабмин начнет постепенно ослаблять карантин, если заболеваемость COVID-19 уменьшится.

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Марк Сировой, Юрий Смирнов
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