Шмыгаль - Слуге народа: Карантин может частично действовать до сентября

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Часть карантинных ограничений могут оставаться в силе до сентября. Об этом на встрече с малой фракцией Слуги народа сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, рассказал LIGA.net собеседник из политической силы.

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По словам собеседника, премьер спрогнозировал не жесткий карантин. Из ограничений, в частности может остаться обязательство носить защитную маску в общественных местах.

В то же время, по данным источника, премьер сказал, что в середине мая карантин могут постепенно ослабить, чтобы люди смогли вернуться на работу.

Со вчерашнего дня в стране начали действовать усиленные меры карантина , введенные Кабмином Минздрав ожидает начало пика заражения 14-15 апреля в случае несоблюдения украинцами карантина.

Ранее Шмыгаль заявил, что в конце апреля Кабмин начнет постепенно ослаблять карантин, е сли заболеваемость COVID -19 уменьшится.

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