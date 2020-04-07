Шмыгаль - Слуге народа: Карантин может частично действовать до сентября

Часть карантинных ограничений могут оставаться в силе до сентября. Об этом на встрече с малой фракцией Слуги народа сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, рассказал LIGA.net собеседник из политической силы.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам собеседника, премьер спрогнозировал не жесткий карантин. Из ограничений, в частности может остаться обязательство носить защитную маску в общественных местах.
В то же время, по данным источника, премьер сказал, что в середине мая карантин могут постепенно ослабить, чтобы люди смогли вернуться на работу.
Читайте также: Ляшко объяснил, почему с собакой в парке гулять можно, а с ребенком – нет