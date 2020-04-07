Ляшко объяснил, почему с собакой в парке гулять можно, а с ребенком – нет

Виктор Ляшко (Фото: Минздрав/Facebook)

Гулять с детьми в парках нельзя, поскольку люди не выдерживают дистанцию в 1,5-2 метра, как этого требует Минздрав, - и именно там происходит больше всего социальных контактов. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV сказал главный санврач Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Парки запрещены, потому что это места массового скопления людей, мы отслеживали, что там происходит наибольшее количество контактов. С ребенком можно гулять, но не в парке", - сказал он.

Читайте также: Зеленский уверен: карантин работает - и потому число заболевших уменьшилось

Ляшко добавил, что если бы люди соблюдали рекомендации и не вступали в близкие контакты, то прогулки по паркам могли бы и разрешить. Однако, по его словам, "мы еще не можем дорасти до того уровня сознания, когда предлагают воздержаться от контактов - и мы будем воздерживаться", - потому и вводят жесткие ограничения.

В то же время Минздрав не запрещал выгул животных, чтобы не было абсурдных ситуаций. По словам главного санврача, в Минздраве понимают, что собаку надо выгулять.

Со вчерашнего дня в стране начали действовать усиленные меры карантина , введенные Кабмином . В частности, в парке можно находиться по одному с целью выгула животного.

усиленные меры карантина Минздрав ожидает начало пика заражения 14-15 апреля в случае несоблюдения украинцами карантина.

Смотрите также: Запрет машин в столице, прогулок и самоизоляция. Поможет ли это от коронавируса?