Зеленский уверен: карантин работает - и потому число заболевших уменьшилось

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Карантинные ограничения работают и свидетельство тому то, что количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом за последние сутки уменьшилось. Такое мнение на селекторном совещании высказал президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

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"Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши мероприятия были своевременными и правильными", - сказал он.

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СПРАВКА. Согласно данным в системе мониторинга СНБО, спад последних двух суток – не первый. 2 апреля зафиксировали 103 новых случая в сравнении со 149 1 апреля. Однако уже на следующий день зарегистрировали 175 новых больных – наивысший суточный показатель с начала эпидемии. За 4 апреля выявили 153 новых случая, 5 апреля – 83.

С сегодняшнего дня в стране начинают действовать усиленные меры карантина , введенные Кабмином . В частности, все л юди, достигшие 60 лет, должны находиться в самоизоляции. . В частности, все л

По данным Центра общественного здоровья, на 9:00 6 апреля в Украине ожидается начало пика заражения 14-15 апреля в случае не соблюдения украинцами жестких карантинных мер. Украине подтверждено 1319 случаев заболевания COVID-19. По данным Минздрава, в

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График - СНБО