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Без карантинных мер коронавирус может убить 40 млн человек за год – ученые

Без карантинных мер коронавирус может убить 40 млн человек за год – ученые - Фото
Временный госпиталь в Испании (Фото - EPA)
01.04.2020, 17:23

Ученые сделали математическую модель сценариев эпидемии: если на ранней стадии сократить контакты на 75%, то за год можно спасти 38,7 млн жизней

Коронавирус может привести к смерти около 40 миллионов человек в 2020 году, если власти не будут вводить социальное дистанцирование. К таким выводам пришли ученые из Императорского колледжа Лондона, передает South China Morning Post.

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Они сделали математическое моделирование , которое включало несколько сценариев, на основе данных о возрастных схемах социальных контактов и степени тяжести COVID-19. Получили такой результат:

1. Если никакие меры социального дистанцирования не будут приняты вообще, то болезнь может убить до 40 миллионов человек во всем мире;

2. Если люди сократят социальные контакты на 40%, а пожилые люди уменьшат свое взаимодействие на 60%, то количество жертв уменьшится вдвое – до 20 миллионов;

3. Если социальное дистанцирование будет осуществляться на ранней стадии и будет включать в себя сокращение 75% социальных контактов, то это может спасти 38,7 миллионов жизней.

  • На утро 1 апреля COVID-19 заболели 858 765 человек, погибли 42 151 пациентов, выздоровели 178 119 больных.

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Марк Сировой
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