Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кабмин усиливает карантин: гулять по паркам и ходить без масок запретят

Кабмин усиливает карантин: гулять по паркам и ходить без масок запретят - Фото
Денис Шмыгаль и Кабмин (фото - пресс-служба правительства)
01.04.2020, 15:48

Карантин усиливают: нельзя будет перемещаться в группе, где больше двух людей, прогулки по паркам – под запретом

Кабмин усиливает карантинные ограничения, которые будут действовать до 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Будет запрещено:

- находиться в общественных местах без маски или респиратора;

- перемещаться по улице больше, чем двум людям (исключение – служебная необходимость и сопровождение детей);

- находиться в общественных местах подросткам в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых;

- посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (исключение - выгул домашних животных одним лицом и служебная необходимость);

- посещать спортивные и детские площадки;

- проводить массовые мероприятия, в которых участвуют более 10 человек (исключение - мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления).

Новый глава Минздрава Максим Степанов добавил, что также предлагают ввести "социальное дистанцирование для людей, которые старше 60 лет".

Изменения должны доработать в течение суток, после чего постановление опубликуют на сайте Кабмина.

  • 17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.
  • 25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации. 
  • Сегодня на на селекторном совещании по борьбе с коронавирусом под председательством президента Владимира Зеленского говорилось, что "масочный режим" в стране может начать действовать с 6 апреля.

Читайте также: Карантин может продлиться до середины мая. Это оптимистичный сценарий - Аваков

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
кабмин парк карантин маски коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 