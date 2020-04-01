Кабмин усиливает карантин: гулять по паркам и ходить без масок запретят

Кабмин усиливает карантинные ограничения, которые будут действовать до 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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Будет запрещено:
- находиться в общественных местах без маски или респиратора;
- перемещаться по улице больше, чем двум людям (исключение – служебная необходимость и сопровождение детей);
- находиться в общественных местах подросткам в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых;
- посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (исключение - выгул домашних животных одним лицом и служебная необходимость);
- посещать спортивные и детские площадки;
- проводить массовые мероприятия, в которых участвуют более 10 человек (исключение - мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления).
Новый глава Минздрава Максим Степанов добавил, что также предлагают ввести "социальное дистанцирование для людей, которые старше 60 лет".
Изменения должны доработать в течение суток, после чего постановление опубликуют на сайте Кабмина.
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