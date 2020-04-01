Кабмин усиливает карантин: гулять по паркам и ходить без масок запретят

Денис Шмыгаль и Кабмин (фото - пресс-служба правительства)

Кабмин усиливает карантинные ограничения, которые будут действовать до 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Будет запрещено:

- находиться в общественных местах без маски или респиратора;

- перемещаться по улице больше, чем двум людям (исключение – служебная необходимость и сопровождение детей);

- находиться в общественных местах подросткам в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых;

- посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (исключение - выгул домашних животных одним лицом и служебная необходимость);

- посещать спортивные и детские площадки;

- проводить массовые мероприятия, в которых участвуют более 10 человек (исключение - мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления).

Новый глава Минздрава Максим Степанов добавил, что также предлагают ввести "социальное дистанцирование для людей, которые старше 60 лет".

Изменения должны доработать в течение суток, после чего постановление опубликуют на сайте Кабмина.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

на селекторном совещании по борьбе с коронавирусом под председательством президента Владимира Зеленского Сегодня на говорилось , что "масочный режим" в стране может начать действовать с 6 апреля.

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