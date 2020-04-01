Карантин может продлиться до середины мая. Это оптимистичный сценарий - Аваков

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)

Карантинные меры в Украине в связи с распространением коронавируса могут быть продлены до середины мая. Об этом в Facebook заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас. Но, если честно, надо быть реалистами.

Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста", - написал он.

По его словам, в Украине "никто не знает, когда завершится эпидемия и отменится карантин": "Кто говорит, что знает - врет. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом".

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

31 марта сообщалось, что в Украину после закрытия границ из-за коронавируса COVID-19 хотят вернуться 11 015 граждан.

Читайте также: Коронавирус в Украине. Статистика 31 марта: 96 новых случаев за день, всего 645