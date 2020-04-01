Карантин может продлиться до середины мая. Это оптимистичный сценарий - Аваков

Карантинные меры в Украине в связи с распространением коронавируса могут быть продлены до середины мая. Об этом в Facebook заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
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"Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас. Но, если честно, надо быть реалистами.
Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста", - написал он.
По его словам, в Украине "никто не знает, когда завершится эпидемия и отменится карантин": "Кто говорит, что знает - врет. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом".
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